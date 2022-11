Desde que Harry Potter and the Cursed Child debutó en 2016, los fanáticos de la saga del niño mago han especulado con una posible adaptación para el cine de la obra que continuó la historia de Harry Potter y sus amigos. Pero aunque hasta ahora Warner Bros no ha anunciado ningún proyecto en esa línea, un nuevo reporte confirma que el estudio efectivamente consideró aquella posiblidad.

De acuerdo a un reporte del portal Puck (vía Comicbook), tiempo atrás Warner Bros habría considerado realizar dos películas basadas en Harry Potter and the Cursed Child.

Tengan en cuenta que a diferencia de Animales Fantásticos y su premisa ambientada antes de la saga del niño que vivió, Harry Potter and the Cursed Child es una secuela de la historia original del niño mago y por ende una continuación de sus populares películas. En ese sentido, el interés de Warner en una producción de ese tipo (más aún dividida en dos entregas) ciertamente no es sorprendente.

Sin embargo, aunque al director de las primeras películas de Harry Potter le gustaría realizar ese proyecto, la idea para estas potenciales películas de Harry Potter and the Cursed Child no prosperó.

¿La razón? Según Puck tanto J.K Rowling como los productores Sonia Friedman y Colin Callender no querían perjudicar a la obra de teatro que ha tenido un buen desempeño. Y, al interior de Warner Bros, tampoco había un acuerdo total para impulsar ese proyecto y señalar implicitamente que su confianza no estaba en Animales Fantásticos.

Si bien el reporte no detalla cuándo se paralizaron estas conversaciones, es probable que esta no sea la primera ni última vez que Harry Potter and the Cursed Child aparece como una opción para volver a impulsar a la saga de Harry Potter. Después de todo, recientemente HBO Max señaló que no hay series de esa franquicia en desarrollo para sus servicio y Warner Bros todavía no avanzaría con Animales Fantásticos 4.