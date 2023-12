World of Warcraft detalla su hoja de ruta para 2024

Desde Blizzard han dado a conocer la hoja de ruta de World of Warcraft para 2024, detallando de esta forma una ventana de lanzamiento para la próxima expansión The War Within, así como de otros contenidos.

De esta forma, The War Within, la nueva expansión del popular MMORPG llegará en algún punto entre el verano y otoño del hemisferio norte, es decir durante la segunda mitad del próximo año. Cabe recordar que las expansiones anteriores se han lanzado principalmente en el mes de agosto, por lo que no sería raro que llegara en alguna fecha similar.

Previo a la expansión, el juego contará con múltiples actualizaciones, que sumarán y actualizarán diferentes tipos de contenido, siendo el más relevante la llegada de la cuarta temporada a inicios de primavera.

En cuanto a World of Warcraft Classic, desde Blizzard también entregaron detalles señalando que Cataclysm Classic se estrenará a inicios de verano de 2024, por lo que su lanzamiento no quedaría del todo lejos del de The War Within.