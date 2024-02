Ya puedes ver el concierto orquestado de The Legend of Zelda en el canal de Nintendo

Tal como había sido anunciado hace unas semanas, durante la jornada de este viernes desde Nintendo publicaron el concierto orquestado de The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda Orchestra Concert, es el nombre de la presentación, la cual originalmente se realizaría en el Nintendo Live 2024 Tokyo, evento que fue cancelado por motivos de seguridad.

El concierto se extiende por cerca de 30 minutos y repasa algunas de las canciones más recordadas de la franquicia de diferentes juegos como Tears of the Kingdom o Ocarina of Time.