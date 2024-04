Zack Snyder aborda conexión entre Rebel Moon y Army of the Dead

Hoy se estrenó la segunda entrega de Rebel Moon y su director, Zack Snyder, ha abordado recientemente la conexión del filme con otra de sus películas, Army of the Dead.

En conversación con ComicBook, es que el director se refirió al respecto señalando que “Rebel Moon y Army of the Dead definitivamente pueden existir en el mismo universo”.

Según agregó “hay un personaje en la película uno, cuando entran, no sé si he hablado de esto, cuando entran al bar y hay una xanadita, la xanadita es esa chica azul con marcas brillantes; ella viene directamente de la serie animada de Army of the Dead que nunca terminamos”.

“A donde van, que es de donde viene la plaga zombi, es a un planeta al que llaman Xanadú (bueno, los científicos lo llaman Xanadú porque son grandes admiradores de Olivia Newton-John), así que van a Xanadú y los xanaditas, básicamente de donde viene la plaga zombie, ella es una de ellas. Así que hay algo interdimensional por la que pasan, por lo que existe la posibilidad de que se produzca alguna combinación extraña”, agregó.

Por otro lado, recientemente Zack Snyder señaló que le gustaría hacer cuatro o seis películas de Rebel Moon, a la vez que detalló que ya tenía ideas para la tercera entrega.