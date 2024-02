Lexus es la marca más confiable para J.D. Power y Tesla sufre muy baja calificación

J.D. Power, la consultora internacional más reconocida de satisfacción al cliente ha publicado los resultados de sus estudios correspondientes a 2023, donde se entrevistaron a más de 30.000 conductores en Estados Unidos para saber su opinión sobre la fiabilidad de los vehículos.

El informe indica que Lexus por segundo año consecutivo fue elegida la marca que fabrica los autos más confiables y que logran satisfacer en la gran mayoría de casos las expectativas de sus clientes en Estados Unidos. Esto quiere decir que los autos recientemente elegidos para ser adquiridos por la Corte Suprema acaban de tener un espaldarazo que reafirma su calidad, aunque las críticas por el elevado costo total siguen en aumento.

Para la marca premium de Toyota, es un gran logro instalarse sobre las marcas alemanas referentes en este segmento del mercado. Cabe destacar que Toyota obtuvo el segundo lugar en el ranking, por lo que los modelos de todo el grupo ofrecidos en Estados Unidos se alzan como los vehículos más confiables en dicho mercado.

El estudio incorporó nueve categorías a consultar, donde se cuenta el funcionamiento del aire acondicionado, experiencia al volante, asistencias a la conducción, ensamblaje exterior, control del equipamiento a través de la pantalla, infoentretenimiento, ensamblaje interior, motor y asientos. Durante el último informe el ítem que más inconvenientes causó a todos los fabricante fue el de los sistemas de infoentretenimiento.

Hay que hacer la salvedad que en 2023 la media de problemas por cada 100 vehículos subió a 190, un número mayor que el registrado en 2022 cuando la media marcaba 186 problemas por cada 100 vehículos, esto, según JD Power se atribuye a los problemas en la cadena de suministros que enfrentó la industria del automóvil en el periodo post pandemia, en el cual los cambios de proveedores hicieron aumentar el número de problemas registrados.

Chrysler se quedó con el ultimo puesto en la lista de confiabilidad con más de 300 problemas por cada 100 vehículos.

Cabe destacar que según este estudio, los autos a combustión e híbridos no enchufables tienen a dar menor cantidad de problemas frente a los 100% eléctricos y PHEV, que dieron mayor cantidad de inconvenientes a sus propietarios, registrando los autos a combustión tradicional una media de 187 problemas por cada 100 vehículos vs. los 256 problemas por cada 100 vehículos de los modelos movidos únicamente a baterías.

Como dato de este año, pese a que Tesla no entrega los datos para realizar la encuesta a los usuarios, de todas maneras la agencia se logró contactar a los dueños de los autos eléctricos de la marca californiana. El resultado fue bastante duro para la compañía de Elon Musk, puesto que registraron 252 problemas cada 100 unidades, cifra que lo posiciona en los lugares más bajos del ranking, aunque debido a que no fue medido de la misma forma (con los datos oficiales de los propietarios) no se incluyó en el listado de las 30 marcas evaluadas.

Ranking de marcas J.D. Power.