Más de 100 muertos tras disparos de Israel a personas que intentaban recoger alimentos en Gaza

Las fuerzas israelíes abrieron fuego el jueves mientras una multitud se reunía cerca de camiones de ayuda en la Ciudad de Gaza en una escena caótica donde más de 100 personas murieron y más de 700 resultaron heridas, según la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina.

“El ataque fue premeditado e intencionado, en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo de la Franja de Gaza. El ejército de ocupación sabía que estas víctimas habían llegado a esta zona para obtener alimentos y ayuda, pero las mató a sangre fría”, indicó el gobierno de Gaza.

La agencia de noticias oficial de la Autoridad Palestina, Wafa, informó que “los tanques israelíes habían abierto fuego con ametralladoras contra miles” de personas que esperaban que llegara la ayuda.

Palestinos se reúnen mientras esperan que lleguen camiones que transportan bolsas de harina, cerca de un puesto de control israelí, en la ciudad de Gaza el 26 de febrero de 2024. Foto: Reuters

Tras el suceso, el Ejército de Israel reconoció el hecho, pero indicando que “durante una entrega de ayuda humanitaria con camiones en el norte de la Franja de Gaza tuvo lugar un incidente violento por parte de residentes gazatíes que saquearon el equipamiento a su llegada”. En un breve comunicado en su página web, indicaron que “durante el incidente, decenas de gazatíes resultaron heridos tras ser pisoteados”.

Según el diario The New York Times, un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato mientras el asunto aún está bajo investigación, dijo que los soldados israelíes que aseguraban el paso del convoy de ayuda habían abierto fuego después de que una multitud se acercara a las fuerzas de una manera que, según los militares, representaba una amenaza. El funcionario no indicó si los militares habían disparado contra la multitud o en sus alrededores.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que se esperaba que el número de muertos aumentara a medida que los palestinos heridos llegaran al Hospital Al-Shifa, donde el personal médico “no pudo hacer frente al volumen y tipo de lesiones” en medio de la falta de personal y suministros médicos.

Además de Al-Shifa, los heridos estaban llegando a otros dos hospitales del norte, incluido el hospital Kamal Adwan, según el director del hospital.

El diario señaló que cientos de miles de palestinos se han desesperado cada vez más en el norte de la Franja de Gaza, mientras los grupos de ayuda luchan por entregar incluso pequeñas cantidades de suministros en medio de la ofensiva militar de Israel.