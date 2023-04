Trump es acusado de 34 delitos y dice que Estados Unidos “se está yendo al infierno”

En un caso sin precedentes en la historia de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump y favorito para ser el candidato republicano en 2024, se declaró este martes no culpable de 34 cargos de delitos graves de falsificación de registros comerciales, mientras los fiscales lo acusaron de pagarles a dos mujeres para que no relataran sus encuentros sexuales con él.

La acusación, dada a conocer tras una comparecencia ante el tribunal de Nueva York, alega que Trump y otros violaron las leyes electorales mediante un esquema para suprimir la publicación de información negativa sobre él antes de las elecciones de 2016.

Trump regresó el martes en la noche a su hogar en Mar-a-Lago, Florida y celebró un mitin con sus partidarios. Al menos 500 seguidores destacados fueron invitados, y se esperaba que acudieran algunos de los congresistas republicanos más cercanos al expresidente. En su discurso dijo que Estados Unidos “se estaba yendo al infierno”. “Nunca pensé que algo así podría suceder en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender sin temor a nuestra nación de quienes buscan destruirla”, indicó.

Repitió su argumento de que es víctima del armamento del sistema legal y de los ataques políticos de los demócratas que no quieren verlo regresar a la Casa Blanca “Ahora realmente han intensificado sus esfuerzos al acusar al 45º presidente de los Estados Unidos”, dijo mientras la multitud abucheaba en respuesta.

Trump fue imputado la semana pasada por el posible pago secreto de 130.000 dólares a a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, por parte de Michael Cohen, entonces abogado del expresidente. El caso se remonta a 2006, pero no vio la luz hasta 2018, cuando la mujer señaló de manera directa y en público al magnate por un presunto “affaire” extramatrimonial que acarreaba múltiples derivadas legales.

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comparece ante el tribunal para una lectura de cargos en Nueva York. Foto: Reuters

El exmandatario, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes, nunca fue declarado culpable en el Senado y se convirtió en el primer expresidente que enfrenta cargos penales. Fue escoltado por el Servicio Secreto desde la Torre Trump hasta la corte.

Vistiendo un terno azul oscuro y corbata roja, Trump, de 76 años, mostró poca emoción cuando saludó a una multitud reunida fuera de la corte después de ser conducido en una caravana desde su residencia neoyorquina en la Torre Trump. Según describió la agencia Reuters, el exmandatario se sentó con las manos cruzadas mientras presentaba su declaración flanqueado por sus abogados. “No culpable”, dijo cuando se le preguntó cómo se declaraba.

“Vamos a luchar duro contra esto”, dijo a periodistas Todd Blanche, abogado de Trump, tras la comparecencia, y añadió que el expresidente estaba frustrado, molesto y enfadado por los cargos. “Pero les diré una cosa: está motivado. Y eso no va a detenerlo”.

El juez fijó la próxima audiencia judicial para el 4 de diciembre y no emitió una orden de silenciamiento para ninguna de las partes.

El diario The New York Times explicó que los cargos contra Trump son todos delitos graves de clase E, que son la categoría más baja de delitos graves en Nueva York y conllevan una sentencia máxima de prisión de cuatro años por cargo. Los fiscales pueden escalar el cargo cuando creen que una persona falsificó registros comerciales para cometer otro delito u ocultar la comisión de un delito.

Artículos de merchandising de Trump 2024 se ven a la venta cerca de la Casa Blanca, en Washington, el día de la comparecencia del expresidente ante el tribunal de Nueva York. Foto: Reuters

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, compareció ante los medios locales para explicar los cargos contra Trump y dijo que el exmandatario había mentido “para proteger sus intereses personales”. “Uno de los crímenes que corresponde a ocultar información es sobre la ley electoral de Nueva York que incluye, llamadas, mensajes de texto y testigos múltiples y eso se presentará en una corte pública y se presentará aquí en Manhattan”, declaró Bragg, quien añadió que “durante las elecciones, Trump y otros emplearon un esquema de ‘atrapar y matar’ para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él y aumentar sus perspectivas electorales”.

Ante la pregunta de uno de los periodistas sobre por qué este caso sale a la luz justo meses antes de comenzar la carrera presidencial en Estados Unidos, el fiscal dijo que “este caso tiene intereses para que los responsables evadan las leyes, pero hoy nos aseguraremos de que todos sean iguales ante la ley, ninguna cantidad de dinero ni poder hará que eso cambie y que no se cumpla la ley estadounidense”.

“Yo presento el caso cuando están listos y después de una investigación rigurosa, el caso se estuvo listo y entonces por eso lo presento ahora”, respondió a la prensa.

Algunas de las pruebas contra Trump fueron captadas en una grabación de audio en septiembre de 2016 mientras él y su abogado discutían cómo suprimir las historias sobre su aventura, dijeron los fiscales. Documentos judiciales dijeron que se puede escuchar al republicano diciendo: “Entonces, ¿cuánto tenemos que pagar por esto?”.

Los cheques de reembolso de Trump a un abogado por los pagos fueron presentados falsamente mostrando que el dinero era para un “acuerdo de retención”, señalaron los fiscales. Los cargos acusan a Trump de falsificar los libros de su empresa inmobiliaria con intención de defraudar.

Trump no dijo nada cuando entró en la sala del tribunal ni cuando salió, aproximadamente una hora después. El multimillonario había calificado previamente las acusaciones de motivaciones políticas.

En la lectura de cargos, el fiscal Chris Conroy expresó su preocupación sobre el efecto que las publicaciones “amenazantes” de Trump en las redes sociales podrían tener en los jurados y testigos. El fiscal dijo que el expresidente había amenazado a la ciudad de Nueva York, a los tribunales y a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que presentó los cargos en su contra. Entregó copias en papel de las publicaciones de Trump en las redes sociales al juez y a los abogados defensores.

Un abogado de Trump, Todd Blanche, se opuso rápidamente y dijo: “No me di cuenta de que íbamos a dar declaraciones de apertura hoy”.

En el período previo a su arresto, Trump advirtió sobre “muerte y destrucción potenciales” en su sitio Truth Social y publicó una imagen falsa que lo mostraba balanceando un bate de béisbol hacia Bragg.

Michelle Lilly, partidaria de Donald Trump, posa con una máscara del expresidente mientras asiste a un mitin, el 4 de abril de 2023, en West Palm Beach, Florida. Foto: AP

El juez, Juan Merchán, hizo todo lo posible para decir que no planeaba imponer una orden de mordaza a Trump, una posibilidad por la que el equipo legal del expresidente había expresado mucha preocupación. Pero el magistrado estuvo más abierto a las quejas de los fiscales sobre las publicaciones de Trump en las redes sociales.

“No comparto su punto de vista”, le dijo a Blanche, sobre la justificación de parte de la retórica más dura de Trump. Instó a los testigos del caso, así como al acusado, a que se abstengan de hacer declaraciones con “el potencial de incitar a la violencia y el malestar social”.

Los fiscales dijeron que tenían la intención de solicitar una fecha de juicio para enero de 2024. Los abogados defensores de Trump se opusieron a esa solicitud antes de que se les entregara el material del caso, y Blanche afirmó que la primavera del próximo año podría ser más “realista”.

Agitación social en Nueva York

Trump salió de su penthouse en Trump Tower, en el centro de Manhattan, en una caravana privada el martes por la tarde, acompañado por vehículos de la policía de la ciudad de Nueva York. La procesión llegó al juzgado unos 14 minutos después, y Trump levantó el puño hacia los partidarios antes de ingresar al edificio para ser detenido y tomarse las huellas dactilares.

Cuando iba camino a la corte, el exmandatario usó su plataforma Truth Social y escribió: “Dirigiéndome al Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia. Parece tan SURREALISTA - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. ¡MAGA! (Haz a América Grande Nuevamente)”.

La comparecencia de Trump ante el tribunal ocurrió en medio de fuertes medidas de seguridad. Según dio cuenta el diario The New York Times, los helicópteros volaban en círculos, las calles fuera del juzgado se encontraban repletas de periodistas y manifestantes. Partidarios y detractores del expresidente se congregaron en un parque cercano, donde se gritaron unos a otros separados por vallas metálicas de la policía colocadas estratégicamente. Sin embargo, no se produjeron mayores desmanes porque habían más periodistas que manifestantes.

Trump ha criticado a nivel personal al fiscal de distrito de Manhattan, instando a sus seguidores a protestar y afirmando, sin pruebas, que el juez que preside el caso “me odia”, algo que el propio abogado del expresidente ha dicho que no es cierto.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, acusó al fiscal Bragg de “interferir” en las elecciones de 2024. “Alvin Bragg está intentando interferir en nuestro proceso democrático al invocar la ley federal (y) presentar cargos politizados contra el Presidente Trump, por supuesto utilizando fondos federales, mientras que al mismo tiempo argumenta que los representantes del pueblo en el Congreso carecen de jurisdicción para investigar esta farsa”, indicó en su perfil oficial de Twitter.

Según The Washington Post, el “enjuiciamiento de un expresidente establece una prueba extraordinaria para el sistema judicial en medio de un ambiente político viciosamente partidista: Trump, quien se postula para la nominación presidencial republicana de 2024 y lidera la mayoría de las encuestas, ya ha atacado verbalmente a Mercháan y Bragg, calificando el caso una “cacería de brujas” y que está “políticamente motivado”.

Además del caso de Nueva York, Trump enfrenta otras tres investigaciones criminales , incluidas las investigaciones del Departamento de Justicia sobre su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo en 2021 y su posible participación en la insurrección del 6 de enero de 2021 por parte de los partidarios de Trump en el Capitolio y esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones. Los fiscales locales en Georgia también están examinando los esfuerzos fallidos de Trump para presionar a los funcionarios estatales para que lo declaren falsamente ganador allí en las elecciones presidenciales de 2020 sobre Joe Biden.

Sin embargo, a pesar del riesgo legal sin precedentes de Trump, ser acusado o declarado culpable de un delito no lo descalifica para postularse para el cargo. El expresidente ha tratado de utilizar la avalancha de atención de los medios en torno a la acusación de Nueva York para apuntalar el apoyo político entre los líderes electos y la base conservadora de su partido, así como para impulsar la recaudación de fondos.