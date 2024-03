La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá abordó el panorama nacional de seguridad y entregó sus apreciaciones sobre los avances en la materia.

“Hoy tenemos elementos muy sólidos para afirmar que el país va por un mejor camino que cuando llegamos. Y lo digo en todos los sentidos: sociales, políticos, económicos y de seguridad”, dijo en entrevista con La Tercera.

En ese sentido, recalcó que cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric “no había ninguna respuesta para enfrentar este tema. Hoy tenemos una política, hay una agenda, un cambio en la Macrozona Sur, en la zona norte. Ciertamente, no están resueltos, pero hay avances. En todos estos temas el país estaba en descontrol. La situación está más estabilizada”.

No obstante, admitió que a pesar de que “los números muestran que estamos mejor, en la vida de las personas eso no se percibe”.

“Entonces, el primer desafío del gobierno es que la ciudadanía perciba un mejor momento económico y un mayor control de la situación de seguridad. Lo segundo, que tengamos una respuesta en pensiones y pacto fiscal. Debemos poner en juego todas nuestras capacidades para construir un camino con el Parlamento, porque no tenemos las mayorías. Y lo tercero: tenemos que afiatar nuestra alianza de gobierno y ponerla a prueba en los momentos electorales que vienen”, complementó.

Carolina Tohá: “El país va por un mejor camino que cuando llegamos”. La ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Francisco Vicencio / Agencia Uno.

Asimismo, reflexionó sobre la relevancia de la seguridad en el bienestar de la ciudadanía y los desafíos que tiene el progresismo en esa materia: “Lo importante es asumir que no hay proyecto progresista, no hay manera de ofrecer un camino de cambios sociales si no le entregas niveles básicos de tranquilidad a la vida diaria de la gente. Esa es la base de cualquier agenda progresista. Si alguien pensaba que podía ser progresista desentendiéndose de la seguridad, bueno, en este gobierno hemos demostrado que no creemos en eso. Tenemos otra opinión y hemos actuado en consecuencia”.

“Fuimos antecedidos por un gobierno que hizo esa promesa (de mayor seguridad) y no logró ningún resultado. Al revés. En orden público, en el conflicto del sur, en criminalidad, en manejo fronterizo, el país vivió sus peores momentos. Entonces, hay una oportunidad para demostrar que no necesariamente el que promete tanta mano dura logra resolver los problemas. Pueden nutrirse del miedo que sienten las personas, pero eso no es sinónimo de resultados. Y eso nos da a nosotros una posibilidad de mostrar que un gobierno progresista puede ser serio, consistente, lograr resultados sin hacer promesas en el aire”, añadió.

La titular de Interior también tuvo palabras para el secuestro y posterior homicidio del teniente (R) venezolano, Ronald Ojeda. Si bien reiteró que hay avances en seguridad, acotó que el caso de Ojeda “es un crimen de tal magnitud que ensombrece cualquier balance que uno pueda hacer. Es una atrocidad inconmensurable. No puedes relativizarla”.

Sin embargo, destacó el actual policial en las diligencias del caso. “En 10 días nuestras policías ya tienen un detenido e identificados a los sospechosos. Están trabajando intensamente para que este crimen se esclarezca y saber qué hubo realmente detrás de ese asesinato”.