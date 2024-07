La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD) anunció que el gobierno realizará gestiones para dar discusión inmediata al proyecto de ley de infraestructura crítica.

En conversación con CHV, la ministra sostuvo que tanto el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza como el de infraestructura crítica “llevan más de un año con urgencia, han avanzado, pero todavía no se están aprobando. Me propusieron el otro día -nosotros vamos a hacer gestiones para eso- que a infraestructura crítica le pusiéramos discusión inmediata”.

“Como eso ya se aprobó en general, pero ahora va a votarse en particular en el Senado, o sea, artículo por artículo, y ellos se dieron un plazo hasta septiembre para hacer indicaciones, vamos a hablar con la Comisión (de Defensa), les vamos a pedir que cambien ese plazo y que aprobamos la discusión inmediata y lo podamos sacar, porque efectivamente tener esa herramienta nos permitiría desplegar militares sin declarar Estado de emergencia”, explicó.

Ministra Tohá anuncia que el gobierno iniciará gestiones para dar discusión inmediata a proyecto de ley de infraestructura crítica Ministra del Interior, Carolina Tohá. Aton Chile.

En ese sentido, recalcó que “hay bastante acuerdo técnico, que para un lugar como la Región Metropolitana un Estado de emergencia no es útil, (porque) tiene muchos problemas, pone a cargo de toda la estrategia de seguridad a un cuerpo que no ha estado en esta actividad históricamente, como es el Ejército o las Fuerzas Armadas, pero en cambio, disponer de efectivos militares para ciertas operaciones específicas podría ser útil, pero no tenemos ahí una herramienta legal que lo permita, infraestructura crítica lo permitiría”.

Proyecto de protección a funcionarios de seguridad municipales

Por otra parte, la secretaria de Estado instó a que se acelere el proyecto de ley que otorga mayor protección a los funcionarios de seguridad municipales, tras la muerte de un inspector municipal registrada en La Cisterna durante una persecución policial.

“Estamos con un proyecto de ley en el Parlamento, ojalá lo aceleráramos después de esto, que va así a otorgarle, a asegurar que los funcionarios que están dedicados a la seguridad de funcionarios municipales tengan medidas de protección. No de ataque, pero sí de protección, que tengan chaleco (antibalas), que tengan bastones”, dijo.

Eso sí, la ministra resaltó que no es partidaria de que se le entreguen armas no letales a los funcionarios de seguridad de un municipio.

“Las armas no letales, las estamos recién testeando para las policías. Estamos en una etapa de evaluación ahora (...) Entonces, sería muy extraño que nos pusiéramos a incorporar armas no letales de ese tipo, como pistolas Taser, a los funcionarios municipales si ni siquiera las hemos validado para los carabineros”.

“Por ahora a nosotros nos parece que no hay elementos para dar ese paso. El día de mañana podría ser, pero en la ley no estamos autorizando nada de eso, porque las condiciones serían un salto bastante al vacío”, cerró.