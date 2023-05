Exsenador Orpis sale en libertad y su abogado realiza dura crítica por el caso: “La política se financió ilegalmente en Chile de todos los sectores”

Jaime Orpis sale del Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras acceder al beneficio de libertad condicional. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

"Respecto de algunos se aplicó una mano durísima y respecto de otros o no se investigó o se hizo vista gorda. Creemos que la justicia cuando no es pareja, no es justicia”, señaló Alejandro Espinoza. El exlegislador abandonó el anexo Capitán Yáber sin hacer declaraciones.