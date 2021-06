Piñera da inicio a la inoculación contra el Covid a menores de 18 años: “Cuando tengamos una vacuna apropiada, vamos a vacunar a los niños menores de 12 años”

Esta mañana, el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Salud, Enrique Paris, dio inicio oficial al proceso de vacunación contra el Covid-19 para menores de 18 años, esto, luego de que el ISP aprobara su uso en este grupo etario el pasado 31 de mayo

En una primera etapa, según ya informó la semana pasada el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se inoculará a adolescentes entre 12 y 17 años de centros del Sename y colaboradores del Servicio, centros de atención de salud mental y adolescentes con comorbilidades.

Con este hecho, Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en comenzar la inoculación en ese grupo etario.

Al respecto, el Mandatario destacó que “esto es importante porque todos necesitamos protección frente al coronavirus”, y si bien en esta primera etapa se comenzará con el grupo específico ya mencionado, “el objetivo es vacunar a todos los niños y jóvenes entre 12 y 17 años, porque ya tenemos una vacuna que está aprobada para cumplir ese rol”.

“Y por supuesto, cuando tengamos una vacuna apropiada, vamos a vacunar a los niños menores de 12 años, porque todos tenemos que protegernos de esta pandemia”, agregó.

En este sentido, el Mandatario recordó que las vacunas “han demostrado que son seguras y eficaces”, y que una persona que tiene el proceso de vacunación completa, “tiene menos de un tercio probabilidades de contagiarse, y menos de un décimo de hospitalización que una persona que no se ha vacunado”.

Piñera también hizo hincapié en los rezagados del proceso de vacunación, indicando que como gobierno han establecido incentivos, “y vamos a seguir poniendo incentivos muy importante para las personas que se vacunan”.

“Tenemos cerca de 2 millones de personas rezagadas, personas que pudieron haberse vacunado y que no lo han hecho. Esto significa un riesgo, no solamente para la salud y la vida de esas personas que no se han vacunado pudiendo haberse vacunado, sino que también significa un riesgo para todos los que lo rodean, su familia, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, de estudio, su comunidad”, sostuvo.

“Por eso lo quiero decir de manera muy clara: la vacuna es voluntaria, pero todos tenemos una obligación moral de vacunarnos, porque no solamente protegemos nuestra salud, si no nos vacunamos ponemos en riesgo la salud de los seres que más queremos”, agregó.

“Quiero hacer un llamado a esos 2 millones de personas que están rezagadas, y también a los jóvenes que ahora tienen la oportunidad de vacunarse, a que lo hagan, porque la vacuna es el instrumento mas poderoso que tenemos junto con los cuidados personales”.

“Vamos a seguir tratando de convencer y de presionar a los que aún no se han vacunado para que lo hagan”, agregó.

Además de esto, el Presidente Piñera también destacó que actualmente se están realizado los estudios científicos pertinentes para ver si es conveniente una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. “Cuando tengamos terminados esos estudios, vamos a tomar la decisión que mejor protege la salud de nuestros compatriotas”.

Vacunación para adolescentes con comorbilidades

Según se indicó, la lista de comorbilidades para la vacunación de los adolescentes es la siguiente:

Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa, asma grave o tuberculosis en tratamiento)

Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinantrastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias o epilepsia refractaria)

Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 o mayor, diálisis)

Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica o hepatopatías)

Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo)

Cardiopatías

Enfermedad autoinmune

Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, incluyendo Síndrome de Down, trasplantados y personas viviendo con VIH

Enfermedad mental grave

Obesidad severa

Paralelo a este proceso, la vacunación a las personas sanas también continuará, y esta semana es el turno para las personas de 19 y 18 años. Además de esto también se estará vacunando de manera especial a rezagados de 20 años y más, junto a embarazadas con 16 semanas de gestación. Durante estos días también les corresponde la segunda dosis a la población inoculada con primera dosis entre el 24 y 30 de mayo. Hasta ahora se han administrado 21.385.816 dosis contra el virus SARS-COV-2 en Chile. De estas, 11.864.053 corresponden a personas con una dosis y 9.303.900 completaron su esquema de vacunación. Con esto, Chile ha logrado vacunar al 62,6% de la población objetivo con ambas dosis o dosis única. Al 20 de junio, nuestro país ha adquirido 24.684.564 dosis de vacunas contra el Covid-19: 5.039.580 Pfizer-BioNTech; 897.600 AstraZeneca; 18.171.476 Sinovac y 575.908 CanSino.