Y después del plebiscito, ¿qué?: las próximas elecciones en Chile

El plebiscito que está viviendo Chile este domingo es la quinta elección en el marco de este proceso constitucional y, por ahora, según han esbozado distintos actores de la política, no habría uno nuevo en vista en el corto plazo. Eso, sin embargo, no significa que la ciudadanía no tenga que vivir un nuevo día eleccionario prontamente, toda vez que en 2024 el país nuevamente tendrá que enfrentarse a las urnas. El próximo año, de hecho, podrían haber hasta tres domingos de elecciones.

Lo primero que debiese ocurrir, aunque sin una fecha definida aún (se habla de inicios de junio), son las primarias de gobernadores regionales y alcaldes, para luego llevar a cabo el proceso eleccionario general en torno a octubre, donde habrán papeletas para gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Y así, en caso de ser necesario, al mes siguiente realizar la segunda vuelta de los gobernadores.

Y aunque está más lejos en el tiempo, en 2025 Chile vivirá unas nuevas elecciones presidenciales, así como parlamentarias.