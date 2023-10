Columna de Cristián Valenzuela: 42 razones para votar en contra

A horas de que termine el periodo de deliberación constitucional y a días que comience la campaña, Chile se prepara para una nueva definición electoral y los números, hoy por hoy, favorecen el “En contra”. Razones hay múltiples. A continuación, se me ocurren algunas.

Si gana el “En contra”, se podrá impulsar un tercer proceso constitucional y elegir convencionales o consejeros más afines a la izquierda; podrás reformar la Constitución vigente en el Congreso, con un quórum de 4/7; será la primera victoria para la izquierda desde el 2021; será una dura derrota para la derecha, especialmente para Republicanos; también será una victoria para Gabriel Boric y su gobierno; y, lo más probable, es que José Antonio Kast no tenga ninguna opción de ser Presidente.

Si se rechaza la propuesta constitucional, podrás evitar que disminuya el número de diputados; el Congreso no estará obligado a implementar mecanismos de participación ciudadana; no se va a reducir la fragmentación política y el sistema político seguirá tal cual; no podrás modernizar el Estado, ya que el estatuto administrativo seguirá igual de rígido que antes y los apitutados y operadores políticos podrán seguir siendo designados como siempre; las personas no tendrán derecho a un trato digno y servicial por parte de los órganos de la administración; y no será obligatorio para el Estado erradicar la corrupción.

Si gana el “En contra”, los grupos terroristas seguirán siendo constitucionales y no se les aplicará la muerte cívica para postular a cargos públicos; los jueces podrán seguir impulsando políticas públicas al margen del Ejecutivo y el Legislativo; el Ministerio Público y los tribunales no podrán funcionar a nivel supraterritorial; la Constitución ya no asegurará el derecho a vivir en un entorno seguro ni exigirá al Estado protegernos de la delincuencia, el terrorismo y la violencia criminal organizada; las víctimas del terrorismo no podrán ser indemnizadas por el Estado; no habrá Defensoría de las Víctimas; quemar una iglesia o templo no será considerado un atentado a la libertad religiosa; y los inmigrantes no podrán ser expulsados en el menor tiempo posible ni se creará la policía fronteriza para resguardar nuestras fronteras.

Si el “En contra” se impone, no se protegerá la vida de quien está por nacer; las personas con discapacidad no serán reconocidas ni se promoverá su participación activa con igualdad de oportunidades; ya no habrá un mandato constitucional para promover la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral; no quedará consagrada la protección constitucional de los animales; no habrá, en la Constitución, un capítulo especial sobre medioambiente que permita conciliar el desarrollo económico con el cuidado de la naturaleza; y la Constitución ya no reconocerá el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en familia y sociedad.

Finamente, si gana el “En contra”, el Estado podrá establecer ideas u opiniones como únicas y oficiales; no será un deber estatal promover el emprendimiento y la innovación; los ahorros previsionales ya no tendrán protección constitucional y eventualmente, podrán ser apropiados y expropiados por el Estado, sin que los puedas heredar; no habrá consagración constitucional de la libertad de elección en salud; no habrá un mandato constitucional para promover la educación parvularia, ni para financiar y coordinar un sistema de sala cuna universal; el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos ya no será una garantía constitucional; el Estado no deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos; y el derecho a la vivienda no estará asegurado constitucionalmente ni tampoco se podrá eximir de contribuciones a la vivienda principal.

Como ven, la propuesta constitucional identitaria y conservadora de los Republicanos tiene muchas motivaciones para que la ciudadanía pueda rechazar y la campaña será una instancia clave para que las personas puedan terminar de convencerse de la decisión a la que están inclinados hoy en día.