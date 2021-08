Lo que sí hizo Abbott

El Fiscal Nacional me acusa nuevamente de “seguir faltando a la verdad”, pero no es capaz de desmentir ni uno solo de los hechos que he puesto a disposición del público. A saber:

Sí, Abbott se reunió en secreto, no una sino dos veces, en la residencia y la oficina particular de dos senadores, con abogados involucrados en los casos de platas políticas, en los días previos a ser ratificado por el Senado como Fiscal Nacional.

Sí, Abbott le dijo a los senadores que sin querellas del Servicio de Impuestos Internos (flanco que ya había sido convenientemente asegurado por el gobierno) “no es posible que avance ninguna investigación”. Y así fue.

Sí, después de esas reuniones y esas palabras, Abbott fue ratificado por el Senado sin un solo voto en contra.

Sí, la primera medida de Abbott al asumir fue sacar del caso SQM a los fiscales que habían causado la indignación del gobierno y los parlamentarios al investigar los casos de pagos ilegales a políticos.

Sí, el Fiscal Nacional anunció a poco de asumir que “queremos buscar una fórmula para acotar las investigaciones y darles un pronto término”, y advirtió a los fiscales que “debemos ser cuidadosos en el resguardo de las instituciones”.

Sí, Abbott se reunió, al día siguiente de la elección de Sebastián Piñera, con su futuro ministro de Justicia, quien le pidió terminar la causa contra el senador Iván Moreira “lo más pronto posible”.

Sí, 28 días después de esa reunión, la Fiscalía cumplió los deseos del futuro ministro: suspendió la causa contra Moreira, sin juicio ni condena, permitiéndole volver al Senado, pese a que la Corte Suprema había desaforado al parlamentario.

Sí, pese a la oposición del Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía renunció a perseguir a la empresa SQM por el delito de cohecho.

Sí, en 2018 el Fiscal Nacional definió la “doctrina Abbott” sobre casos políticos. Advirtió a los fiscales que “debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados” y les pidió considerar si sus resoluciones “pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional”.

Sí, en su carta de ayer, el señor Abbott ratificó esa doctrina, diciendo que en los casos de parlamentarios se “debe instar porque la investigación no se prolongue indebidamente” (¿no debería ser ese el estándar con cualquier ciudadano, sea o no político?). Y que esa especial preocupación por cerrar rápidamente causas por posibles delitos “no importa ningún beneficio ni ventaja a favor” de los políticos involucrados (sin comentarios).

Esos son los hechos.

