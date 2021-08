Columna de Jorge Abbott: Anatomía de una desinformación

Lamento que don Daniel Matamala falte a la verdad en su columna de hoy, al afirmar que “En 2015, la derecha y la Nueva Mayoría consensuaron la elección de Jorge Abbott como fiscal nacional. Él disciplinó a los fiscales demasiado diligentes, cerrando los casos por la vía rápida”. Como periodista serio que es lo emplazo a identificar a “los fiscales demasiado diligentes” y luego confirmar, con ellas y ellos si fueron disciplinados por mí. Con sus dichos agravia, además, no sólo a los Fiscales Regionales que han dirigido estas investigaciones, sino que particularmente a las fiscales adjuntas que por largo tiempo han sido parte de ellas.

La formalidad mínimo para afirmar lo que consigna debió llevarlo a investigar la forma en que el Ministerio Público ha investigado el denominado “financiamiento irregular de la política”, antecedentes disponibles en nuestro sitio web www.fiscaliadechile.cl.

Un periodista informado debería saber que las “aristas” que más rápidamente se cerraron fueron las del ex Senador Jovino Novoa, con un acuerdo en juicio abreviado a una pena remitida de tres años, alcanzado el mes anterior a que yo asumiera el cargo, y luego la suspensión condicional del procedimiento, que se acordó con el ex diputado Alberto Cardemil, en agosto del 2017, esto es 19 meses después de mi llegada a la Fiscalia Nacional, acuerdos ambos en los que participaron y valoraron públicamente los señores Gajardo y Norambuena, artífices en la instalación de la falsedad que el columnista hace suya y, que por repetida, como afirmaría Joseph Goebbels, ha ido quedando establecida como una verdad sin tener el más mínimo fundamento.

Los términos más cuestionados en estas causas fueron, en efecto, la suspensión condicional de la persona jurídica SQM, el juicio abreviado con una pena remitida de 4 años para Délano y Lavin, y la suspensión condicional del senador Iván Moreira, decisiones en las que, como lo declararan judicialmente los Fiscales Regionales a cargo de las misma, no tuve participación.

En algunas de las investigaciones restantes se han obtenido condenas en juicios abreviados, y en otras se han convenido suspensiones condicionales. En los casos en que el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado querellas se ha perseverado, salvo los casos en que existiendo la misma no se han reunido antecedentes serios para acusar (que es la situación de dos de los tres hijos del Senador Pizarro). En otras investigaciones se decretó el archivo provisional de los antecedentes, mientras no se pueda desarrollar actividades útiles para esclarecer los hechos.

Por otro lado, en algunos casos los tribunales han resuelto sobreseer definitivamente o absolver a los imputados por la inexistencia de un “dolo tributario”, ya sea en juicio oral (Jaime Orpis), en desafuero (Jorge Pizarro), o en sobreseimientos ante el Tribunal de Garantía (Rossi). Desde la Fiscalía Nacional hemos proporcionado todo el apoyo que se ha necesitado para llevar adelante esas investigaciones y hemos instado, incluso, por eliminar la exigencia de la denuncia o querella del SII, acudiendo aun al Tribunal Constitucional. Por último, están aún en etapa de juicio oral los casos SQM, PENTA (respecto, entre otras, a las empresas vinculadas) y CORPESCA en etapa de recurso de nulidad presentado por la defensa.