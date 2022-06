Un diagnóstico equivocado

Los resultados de la encuesta CEP, más allá de la interesante información sobre la contingencia —aunque deba corregirse por el período de toma de la muestra—, permiten acometer un análisis más global, cuya conclusión parece ser que el diagnóstico sobre el que se ha construido el abordaje de los problemas sociales, es equivocado.

El “octubrismo” ha confundido el todo por la parte y el momento con la historia. A partir de ello ha promovido políticas erradas y ha disociado a la clase política de una ciudadanía cansada de las estridencias y los excesos.

Vamos por partes y detengámonos en algunas láminas:

1. Prioridades ciudadanas: Frente a la pregunta, “¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno?”, la respuesta, hoy, es muy clara: seguridad. Pero resulta interesante analizar la evolución de los resultados anteriores al 2022: La medición del estallido (diciembre de 2019) refleja con claridad que los derechos sociales expresados en las demandas de educación, salud y pensiones fueron el fundamento y el objetivo de las protestas ciudadanas. Lo mismo ocurre con los sueldos, lo que puede entenderse como un reclamo por una mejor distribución de la riqueza o también como una demanda de dignidad. Un año y medio después (medición de agosto de 2021) y con una pandemia de por medio la pobreza se alza, naturalmente, como una preocupación muy relevante. Sin embargo, los otros ascensos, en dicha medición, fueron el narcotráfico y la delincuencia comenzando con una tendencia que hoy ya no admite dudas. Fueron varias las voces que advirtieron, en la época, que la nociva relación gobierno/oposición y el romanticismo octubrista terminarían por politizar temas técnicos y confundir conceptos. La errada contraposición entre orden y cambio y la validación de la violencia tienen sus consecuencias a la vista. Desde este paradigma parece natural que la medición de junio de 2022 revele a la delincuencia, el narcotráfico y violencia como las preocupaciones ciudadanas más relevantes. Efectivamente el cambio no era a cualquier precio.

2. Percepción de confianza: Frente a la pregunta, “a continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada una de ellas?”, la encuesta refleja una ciudadanía pragmática que aumenta su confianza en carabineros, la PDI y la FF.AA., correlación acorde a su priorización de la seguridad. Si comparamos la percepción con diciembre de 2019, los resultados son muy diferentes. Lo anterior vuelve a demostrar que el estallido social representa un hito político, social y emocional muy relevante, pero que no se perpetúa en el tiempo con la misma intensidad. Desde este lugar podemos concluir, nuevamente, que el diagnóstico focalizado en el estallido es errado.

3. Configuración en el espectro político: Frente a la pregunta, “los conceptos de izquierda y derecha son útiles para resumir de una manera muy simplificada lo que piensa la gente en muchos temas. Me gustaría que por favor se clasificara en la escala siguiente que va de 1 a 10 donde 1 representa a la izquierda y 10 representa a la derecha”, la respuesta vuelve a reflejar un diagnóstico equivocado. Chile no es un país de extremos, ni de izquierdas ni de derechas. Lejos de la radicalidad, el país crece hacia el centro. El fenómeno corrobora el hecho de que la elección de los convencionales constituyentes corresponde a un momento concreto que, siendo plenamente democrático, no es representativo. Esto se ve complementado con la información de las preguntas sobre las opciones Apruebo o Rechazo. El Apruebo se ancla en las mismas prioridades que la encuesta declaraba en 2019: derechos sociales y justicia social (congruentes además son con los resultados del plebiscito), pero se aleja de refundaciones y discriminaciones como la nueva administración de justicia, al tiempo que espera de los convencionales renuncias en pos de acuerdos.

Estas observaciones, entre muchas otras, dan cuenta de una ciudadanía coherente en sus expectativas, centrada en sus posiciones y alejada de la estridencia y las refundaciones. Lo sugerente es que esto resulta diametralmente distinto a lo que muchos de los que aspiran a representar hoy a la ciudadanía, leen como momento político.