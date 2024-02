Alcalde Jadue (PC) difiere con discurso de Boric en funeral de expresidente Piñera: “(Fue) un exceso de blanqueo”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) se sumó a los parlamentarios y figuras de su colectividad que han cuestionado el discurso que dio el Presidente Gabriel Boric en el funeral de Estado del exmandatario Sebastián Piñera. Durante las exequias, Boric destacó que el ex-Jefe de Estado usó “siempre los mecanismos de la democracia y la Constitución” y realizó una autocrítica: “Como oposición (...) durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable”.

En conversación con The Clinic, el jefe comunal de Recoleta dijo que respeta “el duelo de la familia y lamento, como lo lamenté desde el primer día, un fallecimiento trágico que nadie esperaba. Pero no participo ni estoy de acuerdo con las palabras del Presidente que me parecieron absolutamente un exceso. Un exceso de blanqueo, muy en línea con lo que ha tratado de hacer la derecha con un aprovechamiento político vergonzoso en la muerte del expresidente”.

Gabriel Boric en el funeral del expresidente Piñera.

En ese sentido, entregó sus impresiones sobre el difunto exmandatario: “a mí el sentir de la familia, respetar el dolor, no me impide recordar con mucha franqueza el rol del presidente Piñera en la historia de Chile. No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro. No. Él miró por él y por sus negocios. Se lo puede preguntar a los ahorrantes del Banco de Talca, si ellos piensan que el presidente miraba por el futuro de Chile y no de su bolsillo, recordemos que estuvo prófugo. Se lo podemos preguntar a los que vivieron el episodio de las empresas zombies, o a los que vivieron el episodio Chispas, cuando era senador (...). O con el viaje a China con los hijos para que pudieran hacer negocios, las acciones de LAN, lo que pasó con Exalmar y Dominga”.

Asimismo, volvió a referirse a la figura del exgobernante al abordar la postura de la derecha en la reforma previsional. “Los que no están dando los votos son ellos. El gobierno cedió bastante en sus tesis iniciales. Sin embargo, la derecha no se mueve un centímetro. Lo único que les interesa es que la plata de los trabajadores siga sirviendo para financiar a sus empresas relacionadas, tal como lo hizo el expresidente Piñera en los 80, cuando le prestó plata por más de 20 veces su patrimonio a empresas relacionadas con él, violando toda la normativa”, manifestó.

“Tenemos un patrón de comportamiento de la derecha que es histórico, y yo entiendo por qué ellos se sienten íntimamente representados por alguien que violó las normas en Exalmar, en Dominga (…). Tienen todo el derecho a sentirse representados por alguien que violó los derechos humanos en el estallido social; alguien que fue a tratar de derrocar a un gobierno extranjero, tratando de invadir con ayuda que no había sido aceptada ni canalizada por la forma habitual. Entonces para mí, disculpe que lo diga, con mucho respeto por el dolor de sus familiares, Piñera no es un demócrata y menos alguien que pensara en Chile”, remarcó.