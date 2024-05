“Antigabrielismo” planteado por Ibáñez enreda a Tohá y abre flanco de críticas en el oficialismo

Una vez más, el diputado Diego Ibáñez, presidente provisorio del Frente Amplio, se convirtió en el foco del debate político entre el oficialismo y la oposición.

En esta ocasión, sin embargo, el debate escaló más de lo que él habría esperado. Y es que incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a sus dichos, emitidos en Radio Cooperativa, sobre que “la derecha ha inaugurado una nueva especie de ideología: el antigabrielismo”, en referencia al Presidente Gabriel Boric.

La mañana del miércoles, mientras participaba de una pauta policial en Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, Tohá fue consultada por la prensa por el término acuñado por el timonel. Ante la pregunta, ella respondió: “La verdad creo que es tan anecdótico ese tema. Lo que está pasando aquí es tan importante. La política discutiendo esas cosas a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que importa”.

La respuesta de la secretaria de Estado remeció los ánimos en la alianza de gobierno, justamente en días en que los dirigentes han intentando evitar los conflictos entre partidos oficialistas para no empañar la antesala de la cuenta pública que entregará el Mandatario este sábado.

Dentro del Frente Amplio, varios enfatizan que coinciden con el fondo de lo que dijo Ibáñez, puesto que consideran que la oposición ha tomado una postura en contra de todo el sector y sus ideas. Eso sí, algunos plantean que esa actitud va más allá de la figura del Presidente Boric, por lo que reconocen que las palabras del líder provisorio del partido resultaron innecesariamente “personalistas”.

De todas formas, en respuesta a los dichos de la ministra, otras voces del Frente Amplio remarcan que no corresponde referirse en esos términos a las declaraciones de presidentes de partido del oficialismo.

En esa línea, la diputada frenteamplista Camila Rojas aseveró que “Diego es presidente de partido y diputado. En sus roles puede hacer apreciaciones políticas, y por cierto, otros personeros pueden estar o no de acuerdo, de eso se trata el debate público”. La parlamentaria, además, señaló que no se referirá a lo que dice Tohá, puesto que “ella misma dice que no quiere hablar del tema, que quiere hablar de lo importante. Lo importante en su caso, y dado su rol, es hablar de seguridad”.

En vista del ruido que generó la vocería de Tohá, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, publicó en su cuenta de X que “lo que la ministra señaló en el punto de prensa (...) fue que resulta vergonzoso referirse a un debate político centrado en un concepto y no en el avance de Estado para garantizar la seguridad del país. Centremos el debate en lo importante”.

Ante esa publicación, la secretaria de Estado respondió: “Así es, delegado. Nuestra atención está centrada en operativos policiales exitosos, como el realizado hoy en la región de Tarapacá (...)”.

Pese a la aclaración, y en referencia al uso de la palabra “vergüenza” por parte de la ministra, el diputado Ibáñez aseveró ayer en el Congreso que “lo que es una vergüenza es que aquí finalmente se dé espacio a una negación de toda transformación en este Congreso. Aquí el Frente Amplio no llegó al Congreso para ser ningún testimonio de transformación. Aquí hemos hecho propuesta tras propuesta”. Así, en esta oportunidad, evitó hablar de “antigabrielismo”, pero remarcó que ha existido “negacionismo del cambio” por parte de la oposición.

En respuesta a los dichos de Tohá, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, afirmó que “todos compartimos poner el foco en lo importante, que son las preocupaciones de las personas. Pero para eso necesitamos que la oposición supere la lógica obstruccionista que hemos visto en pensiones y tributaria. Esperamos que la cuenta pública en el Congreso en pleno colabore en cambiar esa lógica y pongamos a las personas por delante”.

La diputada Lorena Fries, de Convergencia Social, dijo que “en un país presidencial como el nuestro, una oposición obstruccionista finalmente es una oposición hacia el Presidente de la República, que en este minuto es Gabriel Boric. Es cierto que hoy día, a pesar de que uno tenga una actitud de buscar acuerdos, hay un prejuicio a priori: solo por el hecho de ser del Frente Amplio, del PC o incluso, a veces, también del Socialismo Democrático, las ideas se desechan”.

Desde el PC, en tanto, el diputado Boris Barrera sostuvo que “lo que hay que destacar es el problema de fondo. El diagnóstico que hace el diputado Ibáñez da cuenta de lo que está sucediendo en el Congreso: la derecha está siendo obstruccionista, no está pensando en el bienestar del país ni de las personas, está rechazando reformas que son importantes, como la tributaria”.

La respuesta fue distinta en el Socialismo Democrático. El expresidente de la Cámara Raúl Soto (PPD) acusó que “Ibáñez, una vez más, demuestra su torpeza política, a la que ya nos ha acostumbrado. Da cuenta de que no está a la altura de liderar el partido del Presidente de la República”.

Eso sí, Soto distinguió que “la ministra Tohá también se equivoca porque, en definitiva, contesta y polemiza con el presidente de un partido oficialista a días de la cuenta pública, abriendo una controversia y polémica innecesaria”. En ese sentido, llamó a ambos a “abandonar la torpeza política y a actuar con prudencia”.

El diputado socialista Marcos Ilabaca manifestó que comparte absolutamente la postura de la ministra y afirmó que “hoy día están sucediendo cosas tan importantes en nuestro país, que hablar acerca del ‘antigabrielismo’ es caricaturizar los graves problemas que vive la ciudadanía. Es no entender lo profundo que es el desarrollo del ejercicio de la política”.

Por su parte, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Gastón Saavedra, solicitó que se evite usar afirmaciones que sirvan como “culto a la personalidad”. En tanto, el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, sostuvo que “en esto nuevamente se equivocan al intentar instalar el “antigabrielismo”, el obstruccionismo, como que esto fuera un problema personal de la oposición con el Presidente de la República”.