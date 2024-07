Diputado Ibáñez (FA) defiende voto obligatorio con sanción económica y se desmarca de críticas de Winter

El diputado del Frente Amplio (FA) Diego Ibáñez, discrepó de su par y correligionario Gonzalo Winter (FA) y defendió el voto obligatorio con multa económica para quienes no asistan a sufragar en octubre próximo en las elecciones municipales y de los gobiernos regionales.

La polémica se levantó ayer, luego de la intervención del diputado Winter en la Cámara, quien calificó el proyecto del Ejecutivo para permitir los comicios en dos días, como un proyecto “antipobres” por considerar una multa para quienes no concurran. En su alocución, se preguntó “¿Quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión”.

Luego del rechazo de la disposición de sanción, el gobierno anunció un veto presidencial para que el proyecto no sea despachado sin considerar una multa.

En ese sentido, es que el presidente provisorio del FA, el diputado Ibáñez, defendió la pertinencia de la sanción en el voto obligatorio.

“Nosotros hemos empujado el voto obligatorio durante el periodo anterior. Lo que entiendo es que al parlamentario (Winter) le tomaron declaraciones de tres cuentas que levantaron información de una cuenta falsa, de una cuenta parodia (...) dicho esto, yo al menos defiendo el voto obligatorio. Hemos estado trabajando arduamente tratando de llegar a un consenso en la comisión mixta y en eso también hemos tenido pluralidad de voces y no me corresponde a mí referirme a un juicio en particular del parlamentario”, sostuvo Ibáñez.

Requerido sobre si la penalización para hacer válida la obligatoriedad del voto es una medida “antipobres”, Ibáñez afirmó que “no es propicio realizar ese tipo de juicios sobre una norma que se aplica a todos por igual”.

“Nosotros creemos que aquí efectivamente hay una población que socioeconómicamente es baja y que participa menos de los procesos electorales, pero la multa se aplica para todos por igual, por tanto, desde ese punto de vista, hacemos un llamado a la comisión mixta para que luego del veto (presidencial) el Congreso pueda llegar a acuerdo y podamos sacar este proyecto”, añadió.

Además, consultado sobre Winter se equivocó al criticar un proyecto del gobierno, ya que el mensaje del Presidente Boric incluye la multa a electores, respondió escuetamente “en efecto”.

Pese a apoyar la sanción, el legislador sostuvo que “el acuerdo al cual llegó la comisión mixta a nosotros no nos satisface. Es un margen entre 30 mil y 130 mil pesos. Hemos estado trabajando en aquello. Rechazamos el aumento de multa, estamos abiertos a discutir una penalidad distinta, por ejemplo, el que se establece en otras faltas (...)”.

“Lo que está en juicio por parte del gobierno, a propósito del ingreso del veto, es justamente aplicar esta penalidad a la población extranjera y en eso hay un amplio debate que la derecha no quiso abrir y finalmente se cae todo el proyecto”, sostuvo el diputado por el Distrito 6.