Multa por voto obligatorio: diputado Winter (FA) dice que la medida busca “castigar a los pobres por no participar”

El diputado del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, calificó de “antipobre” el proyecto de reforma electoral para las elecciones en dos días que contiene la multa por voto obligatorio.

En una sesión de la Cámara de Diputados, el frenteamplista en una intervención preguntó: ¿Quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres. Es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión”.

En esa línea, manifestó que “están diciendo que no votan por flojos. Me van a disculpar, pero si uno va a las cinco y media de la mañana desde Visviri hasta Puerto Williams son justamente los pobres los que se levantan más temprano a trabajar. Por lo tanto en este país los pobres no son flojos, ese no es el problema y lo grave no es que no voten, lo es que no quieran votar”.

Sobre la participación electoral indicó que “eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal centra la riqueza y el poder, y la concentración es lo contrario a la democracia que justamente la distribución del poder. El problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres sino que es el problema es el capitalismo”.

Proyecto de reforma electoral

La indicación de la multa por el proyecto de reforma electoral fue uno de los puntos que generó debate en la Sala del Senado y por lo que finalmente, el oficialismo no dio el quorum para aprobar la norma.

Tras el rechazo del proyecto, el gobierno anunció un veto para que la iniciativa no avance sin el elemento de sanción. El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, detalló que “el gobierno entonces ha decidido vetar el proyecto una vez que reciba el oficio del Congreso Nacional. Vamos a trabajar los detalles técnicos durante la semana regional o distrital. Por cierto que hay unos y otros aspectos que tendrán que ser considerados eventualmente para que la ley quede en forma y de esa manera consagrar la obligación para la participación en las elecciones conforme lo establece el mandato constitucional”.