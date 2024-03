Bancada RN pide a Boric que evalúe la continuidad del ministro Cataldo tras polémica charla de sexualidad a 5° básico en Arica

A través de una carta, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) pidió este jueves al Presidente Gabriel Boric que instruya al Ministerio de Educación (Mineduc) a que tome “todas las medidas para evitar que se reiteren casos como el ocurrido en Arica”, en donde apoderados denunciaron una charla explícita sobre sexualidad a estudiantes de 5° básico del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando, ubicado en esa ciudad.

Además, y acusando un “alarmante déficit de gestión del Ministerio de Educación en los últimos meses”, solicitaron al Mandatario que evalué la continuidad del titular de esa cartera, Nicolás Cataldo, y que adopte “todas las medidas que evite que se siga conculcando el derecho a la educación por acciones u omisiones imputables a las autoridades gubernamentales”.

“Según el testimonio de los menores, que se encontraban visiblemente afectados, un grupo de personas ajenas al colegio exhibieron a los alumnos dos maquetas, ‘una vagina abierta que parecía trasero y un pene gigante’”, detalla el escrito.

Bancada RN.

Luego se agrega: “El testimonio de los niños da cuenta que este grupo de adultos hizo una charla acerca del uso de preservativos y enfermedades de transmisión sexual, junto con completar un formulario donde, entre otras cosas, debían señalar si eran hombres, mujeres o trans. En estos formularios los niños debían responder preguntas como “¿Haz tenido relaciones sexuales, anal, vaginal y/o oral?, o ¿haz eyaculado en la boca?”.

Por otro lado, los parlamentarios cuestionaron que durante la misma jornada se les entregó " a niños que no superan los 10 u 11 años” una dirección en la que podían retirar preservativos. “La denuncia, que luego se formalizó en la Superintendencia de Educación, deja a la vista una serie de irregularidades, algunas que incluso podrían ser constitutivas de delito en tanto se facilitaban medios para que menores de 14 años pudieran tener relaciones sexuales, conductas que nuestra legislación tipifica como violación”, aseguraron.

Eventual acusación constitucional contra Cataldo

La bancada de diputados de RN criticó que el Mineduc “haya decidido no emitir comentarios y no pronunciarse sobre este incidente, afirmando que esta materia no era de competencia de la cartera”.

“De ahí que, por la gravedad del asunto y por la alarma pública que lo ocurrido en Arica causó, la respuesta del Ministerio de Educación es inaceptable y nos obliga a evaluar el ejercicio de herramientas que contempla nuestra Constitución Política, que van desde la interpelación e incluso a la acusación constitucional en caso de verificarse incumplimientos legales”, advirtieron.

Según plantearon en la carta, “cuando un ministro de Educación señala que lo que ocurre en las aulas de clases no es una cuestión de su competencia, la verdad es que la máxima autoridad sectorial parece no entender la naturaleza y responsabilidad de su cargo”.

Nicolás Cataldo. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

“La desidia con la que el ministro Cataldo aborda esta crisis (educacional) queda en evidencia igualmente con las constantes ausencias del jefe ministerial a las invitaciones que formula la Cámara de Diputados para analizar la problemática y sus soluciones”, añadieron.

El diagnóstico de los parlamentarios de lo sucedido en Arica es que es “un ejercicio de sexualización de niños y niñas, alejado de protocolos y de los marcos legales” y que “las denuncias dejan a la vista hechos eventualmente constitutivos de delitos en tanto se promueve y facilitan los medios para que niños de 5º básico participen de actividades sexuales que están expresamente sancionadas en nuestro Código Penal, particularmente en el artículo 362 de dicho cuerpo legal”.