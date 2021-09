Bassa y eventual establecimiento de elecciones anticipadas: “Las reglas actuales están vigentes en la Constitución del 80; la nueva Constitución tendrá reglas nuevas”

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, reiteró esta tarde que -si así lo aprueban los convencionales- la nueva Constitución podría establecer modificaciones que tengan impacto en los períodos de las autoridades electas por votación popular que se encuentren en ejercicio al momento de ser aprobada esta nueva Carta Magna.

Esto, luego de que el abogado constitucionalista indicara el domingo, en el programa Tolerancia Cero, que si el órgano así lo decide, a través de la propuesta de nuevo texto constitucional, podría instaurar un régimen transitorio que obligue al nuevo gobierno a llamar a elecciones anticipadas tanto respecto del cargo de la Presidencia de la República como de aquellos electos en la próxima parlamentaria del 21 de noviembre.

Declaraciones que generaron críticas desde el oficialismo, quienes recordaron que el artículo 138 de la Constitución actual indica que “la nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de autoridades electas por votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”.

Tras el fin del pleno este lunes, y consultado al respecto, Bassa sostuvo que “las constituciones no solo contemplan nuestros derechos, también contemplan las reglas a partir de las cuales se ejerce el poder político y no tiene nada de extraño que las constituciones regulen la forma en la que las instituciones de representación popular ejercen ese poder”.

Agregó que “parte de esas decisiones van a tener que pasar necesariamente por la forma en la que se transita de una forma de gobierno -con sus plazos, sus períodos, sus competencias, sus formas de organización-, hacia la forma de organización distinta que contemple la nueva Constitución. Eso no tiene nada de anormal ni de excepcional”.

“Me parece que es una buena noticia que estos debates se abran y que empecemos a entender que esta discusión constituyente no es simbólica, es transformadora. Las cosas van a cambiar, y parte de esos cambios pasan precisamente por repensar, por revisar, la forma en que se organiza el ejercicio del poder por parte del Estado”, destacó.

Consultado por las palabras del ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien aseguró que existen “límites que están expresamente establecidos en la reforma constitucional que dio pie, que hizo nacer esta Convención (...). No pueden ser modificadas las reglas, los límites y deslindes que tiene la Convención Constitucional”, el vicepresidente de la Convención respondió: “bueno, las constituciones cumplen precisamente esas funciones, que es establecer la duración, competencia, integración, de los órganos políticos, del gobierno, del Congreso, y ciertamente la nueva Constitución va a tener que establecer las reglas para el ejercicio del poder, sería muy raro que no lo hiciera”.

Al ser insistido sobre las palabras de Ossa, respecto de que las normas ya están establecidas, Bassa indicó que “efectivamente, las reglas actuales están vigentes en la Constitución del ‘80, de eso no hay ninguna duda, no hay ninguna sorpresa, (pero) no hay ninguna sorpresa de que la nueva Constitución va a tener reglas nuevas y no hay ninguna sorpresa en que tiene que haber una forma de regulación jurídica que permita transitar desde las formas actuales a las formas nuevas”.