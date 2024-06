Boric descarta romper relaciones con Venezuela tras polémica por dichos de fiscal general sobre crimen de Ronald Ojeda

La mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric descartó romper relaciones con Venezuela tras las declaraciones del fiscal general de este país, Tarek William Saab, en torno al crimen del teniente (R) Ronald Ojeda Moreno.

En una conferencia de prensa, el persecutor del país vecino apuntó a participación de “cuerpos de inteligencia de Chile” en el secuestro y homicidio del exmilitar, que permanecía en Chile en calidad de refugiado político por ser disidente del régimen de Nicolás Maduro.

“El homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad”, planteó, asegurando que en esa supuesta operación “pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”.

En diálogo con Radio CNN, en esta jornada el Mandatario planteó sobre esta controversia con Venezuela.

“En general, en política internacional, la regla general es que es indeseable romper relaciones por muchas diferencias que uno tenga con países”, dijo.

Y luego agregó: “La manera de solucionar los problemas es conversando, no dejando de conversar”.

Respecto a las aseveraciones del persecutor venezolano, el Jefe de Estado sostuvo: “Yo he visto muchas bravatas en política internacional, pero lo que me he dado cuenta que funciona es cuando hay trabajo serio, sostenido en el tiempo, y no tanta declaración rimbombante”.

“Y nosotros vamos a seguir en esa línea, defendiendo a las instituciones chilenas, la seriedad y responsabilidad de las instituciones, y en ese sentido, la Fiscalía y el Ministerio Público cuentan con todo nuestro respaldo para llevar adelante esta investigación”, recalcó.

Con todo, a nivel diplomático, en la jornada de ayer, por instrucción de Boric, la Cancillería entregó una nota de protesta al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez Romero.

Al respecto, la canciller (s) Gloria de la Fuente indicó que desde el Ejecutivo esperarán la respuesta de Caracas a esta misiva antes de decidir las próximas acciones a tomar, entre las que no descartó un llamado a consultas al embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri.