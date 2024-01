Boric no asistió a La Moneda este jueves por “reuniones privadas”

Este jueves La Moneda tuvo una ausencia que no pasó desapercibida. No solo los ministros que acompañaron al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en el Congreso no llegaron al palacio presidencial en la mañana, sino que el Mandatario Gabriel Boric no asistió en toda la jornada.

En el equipo de Presidencia aseguraron que se debe a que tenía una agenda de “reuniones privadas” y que no es nuevo que un Jefe de Estado no asista al palacio presidencial.

En La Moneda comentaron que el Presidente estuvo dialogando sobre temas vinculados a la contingencia, como la acusación constitucional en contra de Montes que terminó siendo rechazada y también mantuvo conversaciones por las gestiones que está realizando el gobierno sobre la reforma previsional.

En todo caso, en Palacio no quisieron entregar detalles de con quiénes se reunió.

Durante el año pasado, en algunas ocasiones, Boric se tomó tardes de teletrabajo desde su casa en el barrio Yungay, en la comuna de Santiago y también desde el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Este viernes, en tanto, el Jefe de Estado sí tiene actividades públicas agendadas. A las 10.00, en La Moneda, promulgará la Ley Karin sobre acoso laboral junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Boric aún no ha definido si es que tendrá vacaciones este verano. Por ahora, el plan, es darle flexibilidad a su descanso ya que en La Moneda adelantan que enero y febrero estarán marcados por los incendios.