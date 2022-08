Boric sobre posibilidad de ampliar el estado de excepción en el sur: “No lo descarto y vamos a tener noticias”

El Presidente Gabriel Boric abordó en el marco de su visita a la Región de los Lagos la aplicación del Estado de excepción constitucional de Emergencia -por grave alteración de orden público- actualmente vigente en cuatro provincias de la Macrozona Sur y la posibilidad de que se amplíe a más puntos.

En entrevista en vivo para el canal regional Vértice TV, desde Llanquihue, el Presidente fue consultado por la solicitud de legisladores de oposición de aplicar esta medida en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

“Yo no descarto en ningún caso el uso de las herramientas que la Constitución me otorga para poder garantizar la seguridad de todas las personas. Creo que hay que verlo caso a caso, vamos a tener noticias al respecto esta semana. Lo que no podemos hacer es naturalizar los estados de excepción como si fueran la única solución a los problemas, porque la verdad es que pueden otorgar una mayor sensación de seguridad, pero no resuelven el problema de fondo. En el gobierno anterior vivimos en la Región de La Araucanía varios meses bajo estado de excepción y mira en al situación con la que nos encontramos. Y nosotros nos vimos en la obligación de mantenerlo, pero tampoco se ha solucionado el conflicto. Entonces lo que yo quiero decir, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que nos concede la ley”, señaló.

El Presidente precisó que una decisión al respecto sería anunciada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

“Yo como Presidente de la República tengo el deber no solo de hacer lo que se pide, sino de ponderar los efectos que tienen las decisiones que uno toma. Ahora, yo como te digo no lo descarto y vamos a tener noticias y eso le va a corresponder anunciarlo a la ministra del Interior durante esta semana, pero quiero que seamos cuidados de no naturalizar la excepcionalidad como norma”, advirtió.

En la entrevista el Presidente Boric planteó que el conflicto que motivó el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías en Biobío y La Araucanía, ha sido abordado “principalmente desde la perspectiva de la seguridad pública”.

“La verdad es que el conflicto no ha hecho más que crecer. Yo lo que le quiero decir al pueblo de Chile y le quiero decir también a las comunidades mapuche es que no podemos seguir en esta línea. Que nosotros tenemos el deber como Estado de garantizar la seguridad y lo vamos a hacer con toda las herramientas que nos entrega la ley, pero también a avanzar hacia resolver el conflicto de fondo”, aseguró.

Consultado respecto a las medidas que están tomando para evitar un avance de la violencia rural al sur, el Presidente se dirigió a los habitantes de Los Lagos y Los Ríos para afirmar que el Ejecutivo reforzará su labor en esa línea.

“Desde el gobierno estamos haciendo y vamos a doblar los esfuerzos por evitar, justamente, esta expansión de la violencia. Eso requiere que abordemos los actos que son delictuales sin complejos”, enfatizó.