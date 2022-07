Cadem: Intención de votar Rechazo mantiene una diferencia de 18 puntos por sobre el Apruebo

Este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana del mes de julio, la cual reveló un leve aumento en ambas opciones del plebiscito de salida que definirá si la nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional se aprueba o se rechaza.

Respecto a la intención de votar Rechazo, se evidenció un alza de dos puntos porcentuales, llegando al 53%, mientras que la opción Apruebo solo sumó un punto, quedando en 35%, estableciendo una diferencia de 18 puntos entre ambas preferencias. A la vez, las personas indecisas bajaron tres puntos, alcanzando el 12%.

Sobre los sentimientos que produce la nueva Constitución, la esperanza registró un incremento, llegando al 35%, mientras que el temor y la preocupación bajó al 61%.

En relación con las opciones que serían mejor para el país, aprobar como está propuesto el texto de la nueva Carta Magna, más aprobar para reformar el mismo alcanza el 42%, consignando un alza de 3 puntos, mientras que el rechazo sumado al rechazo para una nueva propuesta constitucional bajó de 57% a 55%.

Pese a lo anterior, e independiente de la opción que escojan los encuestados en las urnas, el 53% cree que ganará el Rechazo, frente al 41% que piensa que vencerá el Apruebo.

Sube aprobación del Presidente Boric

El sondeo de opinión de esta semana además dio a conocer un ligero aumento en la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric, consiguiendo un 36%, mientras que la desaprobación bajó a 58%.

En este contexto, un 49% de las personas consultadas evaluó como buena o muy buena la cadena nacional del pasado 4 de julio, en la que el mandatario informó sobre la propuesta de nueva Carta Fundamental, posterior a recibir el texto en el acto de cierre de la Convención Constitucional. Por otra parte, el 41% consideró que el mensaje fue malo o muy malo.

45% está en contra de la reforma tributaria

Por otra parte, solo un 20% se informó y sabe mucho o bastante de la presentación de la reforma tributaria presentada por el jefe de Estado, mientras que el 44% no la conoce. Entre ellos, el 34% está de acuerdo y 45% en desacuerdo.

Respecto a este último punto, el 77% está a favor del impuesto especial a los patrimonios mayores a 4,9 millones de dólares, el 70% está de acuerdo con el aumento del tramo de impuestos a las personas con sueldos mayores a los 4 millones. A su vez, el 69% apoya aumentar el royalty a la minería, y ese mismo porcentaje apoya la reducción del impuesto a las empresas que inviertan en productividad e innovación.

Sin embargo, 52% no cree que la reforma ayudará a reducir la elusión y evasión de impuestos, el 51% no piensa que aumentará la recaudación fiscal en 4,1% del PIB en 4 años y el 56% no estima que reducirá los niveles de desigualdad en el país. No obstante, el 59% sí cree que el proyecto ayudará a financiar programas sociales en educación, pensiones, vivienda y salud.