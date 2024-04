Cambios al sistema político: Vallejo endurece el tono por críticas a Boric y acusa a la oposición de “obstruir” reforma de pensiones

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, este miércoles endureció el tono en contra de la oposición por las críticas a los dichos del Presidente Gabriel Boric, que en la jornada de ayer condicionó el respaldo a una eventual reforma al sistema político.

En un desayuno en La Moneda con la prensa acreditada, el Mandatario expresó que su apertura a generar cambios en esta materia, pero recalcó que primero se debe “zanjar” la reforma de pensiones en el Congreso.

“Lo que desde el gobierno hemos conversado y tenemos un consenso en el comité político es que es deseable y vamos a empujar en esa dirección que los partidos de gobierno tengan una posición conjunta respecto a este tema. Y el otro consenso explícito antes del contenido de aquello es que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal”, recalcó.

Y luego agregó: “Por lo tanto, toda discusión respecto a algo tan importante como el sistema político va o debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que yo diría más les importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”.

Las declaraciones del Jefe de Estado no cayeron bien en la oposición, desde donde el timonel de la UDI, Javier Macaya, salió a responder. “No aceptaremos condiciones al borde del chantaje”, acusó.

“Los temas en que hay consenso, no pueden postergarse a pretexto de otros temas en los que no lo hay. Las reformas de pensiones y tributaria, están ideológicamente mal concebidas, marginaron la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo y no tienen respaldo ciudadano. No se puede exigir aprobar malas reformas a cambio de algo que es necesario”, agregó el líder gremialista a través de su cuenta de X.

En diálogo con Radio Universidad de Chile, Vallejo defendió la postura del Ejecutivo al señalar: “Nosotros entendemos que hay una necesidad política, pero esto también tiene que ver con saber poner dónde están las prioridades de la gente. Además, el problema de la falta de acuerdos no es tanto más por la fragmentación que por la falta de disciplina de los propios partidos”.

“Si nosotros pudiéramos tener un acuerdo entre los grandes partidos en el Parlamento hoy día, podríamos perfectamente sacar adelante la reforma de pensiones. Entonces, una cosa es la fragmentación, pero otra cosa es la falta de voluntad y de disciplina para sacar acuerdos adelante”, recalcó.

En esa misma línea, apuntó que, si desde el gobierno vieran “voluntad real de sacar adelante la reforma de pensiones por parte de la oposición sin tanta línea roja, podríamos creer que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo” y que ven con preocupación que el objetivó central de la oposición “sea cambiar el sistema político que va a tener efectos en un próximo periodo legislativo en vez de poder sacar hoy día acuerdos para resolver el dilema de las pensiones de los actuales jubilados”.

Vallejo enfatizó que desde el Ejecutivo esperaban sacar adelante en los dos primeros años de administración la reforma de pensiones y el pacto fiscal, pero “vamos empezando el tercer año de gobierno y por parte de la oposición tenemos mucha obstrucción, más que disposición a ceder y encontrar puntos de acuerdo”.

Así mismo, añadió que en esas materias les gustaría ver “voluntades y hechos”, sin embargo, planteó que “nos falta, evidentemente, una mayor claridad por parte de la oposición de que si realmente se quiere avanzar en pacto fiscal, si realmente se quiere avanzar en reforma de pensiones, haya voluntad de cruzar la trinchera”.