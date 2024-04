Canciller valora vuelo de expulsados autorizado por Venezuela: “Es un avance en la relación bilateral”

Poco antes de las 17.30 horas de este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizaron una evaluación de la I Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Seguridad Pública y Crimen Organizado del Consenso de Brasilia, que tuvo lugar en la sede la Cancillería chilena en calle Teatinos.

En un diálogo con la prensa, el canciller Alberto van Klaveren, se refirió a la autorización por medio de una nota diplomática que el gobierno de Nicolás Maduro concedió para recibir un vuelo chárter con capacidad de 60 personas con venezolanos expulsados de Chile en la primera semana de mayo.

Esto tras el llamado a consulta al embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, por una creciente tensión con las autoridades venezolanas.

“Este es un tema que siempre ha estado presente en la agenda nuestra respecto de Venezuela. Y por supuesto, se trata de una agenda que es compartida con el Ministerio del Interior, que tiene la responsabilidad y la facultad de organizar estos vuelos. Y la verdad es que yo creo que esta reunión y este encuentro también ha ayudado a descomprimir esa relación y lograr objetivos y resultados concretos. Y eso es lo que estábamos esperando”, comentó el jefe de la diplomacia chilena.

El ministro de Relaciones Exteriores calificó la autorización de este vuelo como “una señal muy positiva”.

“Esperamos que también estos vuelos nos sean no sean únicos, sino que pueda haber un programa acordado conjuntamente con Venezuela en esta materia y que incluya a los venezolanos que se encuentran en distintas situaciones, ya sea en la situación judicial o bien, digamos, aquellos indocumentados. En consecuencia, creemos que es un paso positivo. Es un avance en la relación bilateral y lo valoramos”, destacó.

El canciller evitó responder si el endurecimiento del tono hacia Caracas había incidido en este avance.

“La verdad es que es una conversación que ha sido constante y yo creo que hay un cambio en la posición venezolana al respecto y lo valoramos”, recalcó.

Ministro Van Klaveren, buenas tardes. Quería preguntarle si el presidente Boric ya ha sostenido un diálogo con el presidente Nicolás Maduro. ¿Y si eso no se ha producido? ¿Cuándo va a ser? Bueno, no se ha producido todavía, según por lo menos se nos ha informado. La verdad es que no hay una fecha fija para ese diálogo y el presidente Boric dará a conocer ese diálogo cuando lo estime conveniente.

Brasil

Por otro lado, el canciller fue consultado por la visita oficial del gobernante brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en mayo, y su relación con el Presidente Gabriel Boric ante sus posturas por el conflicto de Rusia y Ucrania y por la figura de Nicolás Maduro.

“Nuestra relación con Brasil es una relación absolutamente prioritaria. Es una relación integral que incluye, obviamente, elementos políticos, pero también tiene un contenido económico fundamental. Chile tiene inversiones importantes en Brasil. Hay vínculos comerciales que son muy significativos. Y hay también una dimensión muy relevante que tiene que ver con la actividad turística. Brasil es una fuente muy importante de turismo aquí para Chile. Se trata de una relación muy importante entre países. Tenemos una agenda, entonces, muy completa. Las relaciones entre ambos presidentes son relaciones muy positivas. Hay un ánimo muy cooperativo. Yo mismo tengo un contacto frecuente con mi colega, el canciller Mauro Vieira, en que no solamente hablamos de los temas bilaterales, sino que también hablamos de temas de carácter más global”, expuso.

“Creo que el nivel de coincidencia que tenemos con Brasil es muy, muy significativo. Y justamente la visita del presidente Lula, que obviamente es una visita muy bienvenida para nuestro país, va a confirmar el excelente nivel de la relación entre ambos países y entre ambos presidentes”, aseguró.