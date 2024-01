Canciller Van Klaveren y futuro secretario general de la ONU: Michelle Bachelet “obviamente que sería una gran candidata”

El canciller Alberto van Klaveren se refirió esta mañana a la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet asuma como la próxima secretaria general de Naciones Unidas. El titular de Relaciones Exteriores ve con buenos ojos esa opción, de hecho, señaló que dado los criterios que se esperan de la persona que tome este cargo, Bachelet “sería una candidata natural”.

En entrevista con Radio Duna, Van Klaveren fue consultado por los dichos de la representante permanente de Chile ante Naciones Unidas y presidenta del Consejo Económico y Social de la ONU, Paula Narváez, quien sostuvo que varios representantes señalan “informalmente” a Michelle Bachelet como próxima secretaria general de la ONU. Frente a eso, el canciller respondió que ha “escuchado lo mismo”.

“A mí no me sorprendió lo que dijo la embajadora Narváez, porque en el fondo también en mis reuniones internacionales, muchos y muchas colegas me comentan que Michelle Bachelet sería una candidata natural para ser secretaria general de Naciones Unidas”, aseguró Van Klaveren.

El canciller además agregó que “hay consenso en el sentido de que la próxima secretaria general debe provenir por rotación de la zona de América Latina y el Caribe. Hay consenso en que debe ser una mujer, sería la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas. Hay consenso también en que debe ser una persona con gran experiencia y prestigio internacional y ojalá una persona que haya desempeñado altos cargos en su país de origen. En consecuencia, la conclusión es bastante obvia”.

En ese sentido, afirmó que “nosotros creemos obviamente que sería una gran candidata Michelle Bachelet y este es un tema que muchas veces se nos menciona”.

El canciller también fue consultado por si se trabajaría por la exmandataria para que llegue a ese puesto, por lo que Van Klaveren contestó que “todo depende de ella. En caso de que ella efectivamente dijera, y señalara su interés en ese cargo, obviamente nos pondríamos a trabajar con gran entusiasmo. Pero obviamente ella tiene la palabra en esta materia”, y explicó que eso significaría “hacer una campaña, organizar viajes y hablar en distintos foros internacionales”.

La decisión de este tema se dará a fines de 2026 y nunca una mujer ha estado en el puesto. Por su parte, la expresidenta Bachelet se desempeñó hasta el 31 de agosto de 2022 como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y antes de su segundo mandato, fue la directora ejecutiva de ONU Mujeres.