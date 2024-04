Cataldo reacciona a dardos de Jadue contra el gobierno por su formalización: “Hay cosas que simplemente yo no comparto”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista (PC), igual que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó este jueves las afirmaciones que el jefe comunal hizo apuntando al Frente Amplio y al gobierno por su formalización.

“Creo que todas las cosas que se sostienen tienen que probarse. Así como tiene que probarse la culpabilidad o la inocencia del propio alcalde, también lo que él sostiene tiene que ser expresado en esa forma y hay que hacer que estos procesos vayan a las instituciones que corresponden que investiguen estos temas”, expresó el titular del Mineduc.

La tarde de este miércoles, en el programa de streaming de Jadue, Sin Maquillaje, el alcalde aseguró que en la indagatoria en su contra la “politización excesiva de la fiscalía queda en evidencia de manera rotunda” y señaló que “aquí hay tráfico de influencias que vienen de otros sectores, que supuestamente son aliados”.

Por otro lado, respecto al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, Jadue señaló que, antes del juicio, el abogado designado en el cargo por el Presidente Gabriel Boric lo condenó.

“Esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ¿A qué se debe esto?¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? “, planteó el alcalde.

Luego, habló de un vínculo de Letelier con el exconvencional constituyente y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, y apuntó al gobierno.

“Trabajó varios años en Magallanes, fue parte de la campaña del señor Atria. Es frenteamplista y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”, sostuvo Jadue, respecto al presidente del CDE.

La respuesta de Cataldo

“Hay cosas que simplemente yo no comparto. Efectivamente creo que la institucionalidad del Estado tiene que ser la que opere y si no tenemos confianza en las instituciones la verdad es que es un escenario bien complejo, no solo por él sino por todos. También creo que hay que partir de una premisa de la presunción de inocencia. Creo que todo ciudadano tiene el derecho, en un estado de derecho, a tener digamos la presunción de inocencia como una premisa frente a estos procesos. Entonces creo que acá hay que bajar de alguna manera el tono del debate, no contribuye ni a la confianza en las instituciones, no contribuye a los procesos en particular de investigación, no contribuye el estado de ánimo entre actores políticos diversos”, sostuvo el ministro.

Por otro lado, el titular del Mineduc señaló que en este debate deben ser responsables.

“Yo soy parte de este gobierno y tengo la certeza de que aquí no hay un estado de ánimo de buscar perjudicar a ningún actor político. No tenemos tiempo para eso, por lo demás. Estamos muy concentrados en nuestra gestión, en sacar adelante las reformas, en llevar adelante una mejor gestión de gobierno para los dos años que nos quedan”, dijo.

“Partidos tienen que despejar estos temas”

Igualmente, el jefe de cartera de Educación planteó que el tema debe ser abordado en la coalición de partidos de gobierno.

“Me parece que los partidos tienen que tener la capacidad también de dialogar y conversar y despejar estos temas. Eso es algo que deberían hacer las representaciones del Frente Amplio y también del Partido Comunista”, planteó.

A su juicio, las afirmaciones de Jadue en su programa se enmarcan en “las preocupaciones propias de la situación en la que él está hoy día inmerso”, algo que dijo lamentar.

“Todo este tipo de apreciaciones o aseveraciones tienen que ser develadas o demostradas, y eso es lo que uno espera. Y en efecto, creo que hoy día la relación entre el PC y el Frente Amplio es una relación que tienen que abordar las directivas de los respectivos partidos para que se resuelvan estas controversias de la mejor manera posible”, insistió.