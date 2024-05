Con “misión a cumplir” encomendada por Cecilia Morel: RN nombra su sede en memoria de Sebastián Piñera

Esta tarde, las autoridades de Renovación Nacional (RN) encabezaron una ceremonia en la cual se oficializó el nombramiento de su sede de calle Antonio Varas como “Sede Nacional RN Presidente Sebastián Piñera”, en memoria del fallecido exmandatario.

La actividad estuvo encabezada por la directiva nacional del partido y contó con la presencia de la exprimera dama, Cecilia Morel, la familia del exmandatario, exministros, parlamentarios, alcaldes y otras autoridades de la tienda.

Y precisamente fue Cecilia Morel quien se encargó de realizar un discurso donde -tras agradecer el homenaje a su fallecido esposo- destacó la figura del exmandatario y su compromiso con la democracia, además de aprovechar la ocasión para llamar a RN a realizar una campaña hacia las elecciones municipales y regionales de octubre que tengan una amplia convocatoria y con un sentido de unidad.

Tras señalar que “fue aquí en RN donde él (Piñera) cristalizó su vocación pública y su vocación por la política”, valoró su “compromiso” con la libertad y la democracia”, la que, indicó, quedó plasmada en la “política de los acuerdos” que impulsó desde que llegó al Senado.

“Siempre decíamos, la democracia implica negociar, y negociar significa ceder. No en los principios, nunca, pero si en llegar a fórmulas que beneficien a todos los chilenos, porque si no, nos catalogamos en dos bandos que no vamos a avanzar ni un centímetro y nos vamos a olvidar de los chilenos por defender cada uno su cartel”, sostuvo Morel.

Asimismo, agradeció el rol que cumplió RN en la vida política del expresidente, al destacar que “gracias al apoyo de RN y si no fuer por RN, Sebastián no hubiera sido nunca Presidente, eso lo sabía, que era una campaña de todos y de todos, porque si no, no se llegaba a puerto”.

Aprovechó, además, para valorar la labor de los miembros de la tienda que acompañaron al exmandatario en sus períodos presidenciales, incluyendo a quienes fueron sus ministros, como Rodrigo Hinzpeter, Andrés Allamad, Alberto Espina, Mario Desbordes, Teodoro Ribera, Luis Mayorl y Karla Rubilar, entre otros.

Así, agradeció a quienes “lo acompañaron en esos momentos duros y quienes fueron leales hasta el último día en esos días difíciles”.

Respecto del futuro de la tienda, Cecilia Morel sostuvo que “Sebastián soñaba con una patria grande y justa, el siempre señalaba a Alberto Hurtado, que decía la patria es una misión a cumplir (…). Y yo creo que hoy, RN tiene una misión a cumplir, pero para eso tiene que mantenerse unida, firme, pero también actualizándose en los temas, sin perder nunca de vista los valores de la libertad, la justicia, también la defensa permanente de la democracia y los derechos humanos”.

En este sentido, agregó que “a veces me molesta cuando dicen que lo de Sebastián era pura gestión. ¡Por supuesto que fue gestión y por Dios que hace falta hoy día!, pero también él nos dejó un legado muy importante, que es la defensa de la democracia incluso por siempre la propia vida y los problemas personales. Siempre está el país primero que uno, y eso es un ejemplo de él, que también trabajaba con una pasión, con una energía, lo cual me gustaría ver también en esta campaña”.

“Ojalá esta campaña nos diferencia, que muestre esa innovación, buscar otra forma de convocar, especialmente a la juventud y a las mujeres”, agregó Morel.

Al respecto, sostuvo que “esto no es pura pasión, no es pura vocación, aquí se requiere trabajo, estudio, perseverancia, la voluntad, y trabajo sobre todo en equipo, no se puede llegar solo (…) porque la política es colectiva o no es”.

Terminó su intervención señalando: “Adelante, adelante, porque vienen tiempos mejores, pero porque los construiremos, no es porque vengan así, aunque Sebastián algo va a mandar del cielo, pero entre todos los vamos a construir”, cerró.