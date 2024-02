Seis meses antes de su deceso, el expresidente Sebastián Piñera reveló en entrevista con La Tercera uno de sus anhelos políticos: “Chile Vamos debe aspirar a una gran alianza desde la derecha republicana a Amarillos, Demócratas e independientes”, propuso. No obstante, la idea no encontró mayor eco en la coalición insigne de la derecha, ni en el Partido Republicano. Con su muerte, la propuesta resurgió como una manera de extender el legado de Piñera y algunas figuras del mundo político han reducido el espectro que debiese considerar la eventual alianza: Chile Vamos (UDI-RN-Evópoli), Amarillos y Demócratas, sin Republicanos. Otros, en tanto, optan por mantener la relación en ciertos aspectos con el partido fundado por José Antonio Kast.

Pese a que ha estado más de diez años alejado de la vida pública y que ya no milita en la UDI, Pablo Longueira -uno de los fundadores de la tienda gremialista- deslizó en entrevista con Biobío que “el gran desafío de la centroderecha es lograr un nuevo acuerdo, conglomerado, como quieran llamarlo, hasta Amarillos y Demócratas (...) Ahí hay un eje político que ha tenido coincidencias políticas en el proceso constitucional, que es muy importante que participemos juntos y eventualmente gobernemos juntos el día de mañana”. No obstante, excluyó a Republicanos de una eventual primaria presidencial de Chile Vamos.

¿Con o sin Republicanos?: la incógnita que ronda en la oposición ante un eventual reordenamiento de fuerzas de cara a las municipales. En la imagen, Pablo Longueira. Foto: Mario Téllez / La Tercera

El senador gremialista Iván Moreira comentó en diálogo con La Tercera que “con Republicanos tenemos que tratar de llegar a un acuerdo electoral, por mutua conveniencia”, pero que “eso no significa que van a ser parte de la alianza. Lo veo difícil, por una cosa que se precipitó luego de la muerte del expresidente Piñera que dejó un legado. Nosotros vamos a tomar ese legado, de una coalición de centroderecha moderna, con un espíritu social importante para afrontar el devenir del país. Si eso se puede afinar con Demócratas y Amarillos, bienvenido sea, porque tenemos que formar un frente común para que la izquierda y especialmente la izquierda radical, no vuelva a gobernar nuestro país, quizás entre tantas cosas por culpa nuestra de no mantenernos unidos”.

“El nuevo Chile Vamos o esta nueva coalición tiene que tratar de propender al centro y eso lo veo difícil con Republicanos, porque van a estar siempre en el extremo”, sugirió.

Desde Renovación Nacional (RN), la diputada Camila Flores remarcó las similitudes de la coalición con la tienda liderada por Arturo Squella: “Nuestra alianza natural desde Chile Vamos es con el Partido Republicano, porque con ellos son más cosas que nos unen que las que nos separan”.

No obstante, instó a que “todos los sectores tengan la mayor de las generosidades, si queremos ganar y sacar a quienes nos gobiernan hoy día, porque los únicos extremos son precisamente quienes nos están gobernando hoy. Para eso, todos los sectores tienen que hacer gestos por el bien de Chile y tenemos que ceder. Quizás a unos nos gustaría hacer alianzas más que con otros, pero yo entiendo que aquí lo primero es poner en el eje central nuestro país y que en definitiva logremos sacar a la ultraizquierda del gobierno y ojalá imposibilitar que alguna vez siquiera llegasen a ser gobierno. La meta es esa, consolidarnos como un sector amplio y generoso pensando en el bien de Chile”.

¿Con o sin Republicanos?: la incógnita que ronda en la oposición ante un eventual reordenamiento de fuerzas de cara a las municipales. En la imagen, la diputada RN Camila Flores.

En Evópoli, en tanto, la presidenta de la colectividad, Gloria Hutt ha expresado en ocasiones anteriores sus reparos sobre una eventual alianza con el Partido Republicano. “Por ahora es difícil, porque son proyectos políticos distintos”, dijo Hutt hace unos meses en 13C. En conversación con La Tercera, la timonel afirmó que “en Chile Vamos tenemos conversaciones con Amarillos y Demócratas, pero no hay nada concreto, ni ninguna figura siquiera que hayamos discutido. Sí tenemos claro que Republicanos, por ejemplo, ha planteado que en las elecciones va a ir en un pacto separado, y tenemos claras también las diferencias, lo que no impide que hagamos alguna una estrategia electoral conjunta”

“Está bastante abierto el panorama todavía. No podría uno ser categórico para afirmar cual va a ser la figura final. Sin embargo, se consolida una mirada de la centroderecha bastante más amplia que la tradicional y lo que tenemos que ver es de qué forma eso puede tomar un rumbo tanto electoral como programático”, complementó.

¿Con o sin Republicanos?: la incógnita que ronda en la oposición ante un eventual reordenamiento de fuerzas de cara a las municipales. En la imagen, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

En Demócratas, el vicepresidente de la tienda, Matías Walker demostró interés en formar una coalición de centro y sondear puntos de encuentro con Chile Vamos: “Hay que consolidar una coalición de centro con Amarillos, hay que explorar acuerdos con Chile Vamos, pero hay que ser muy cautelosos de no incluir a los extremos”.

“Yo no soy partidario de acuerdos con republicanos, pero es una decisión que tiene que tomar mi partido (...) Creo que para que las opciones de centro sean creíbles, no debe haber pactos con la extrema derecha, ni menos con la extrema izquierda”, agregó en entrevista con El Mercurio.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet -presidente de Amarillos por Chile, tienda aludida por Walker para formar una coalición de centro- sinceró en conversación con La Tercera que la colectividad quiere tener una alianza de centro, pero que faltan instancias para definir una postura oficial: “Respecto de pactos electorales, aún no hemos discutido eso en Amarillos, producto de que eso es una decisión que toma una instancia superior del partido, que es el encuentro nacional. Naturalmente, sí queremos tener una alianza de centro y en este minuto lo que estamos haciendo es construir partido”.

“Ya estamos inscritos en cerca de diez regiones y esperamos prontamente inscribir la Región Metropolitana. No sacamos nada con hablar de coaliciones si no tenemos el partido inscrito en regiones y en la RM. Hemos estado en eso y buscando candidatos, tanto dentro del partido como de afuera que de alguna manera interpreten lo que somos como Amarillos, un partido reformista, de centro y que algún día quiere gobernabilidad y algún día llegar a ser gobierno. En marzo o abril serán los momentos para ir hablando de coaliciones, pero es una decisión que se tomará de forma institucional”, agregó.