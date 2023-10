Concejala Catalina San Martín renuncia a Evópoli: “La coalición no ha estado a la altura en los casos que se investigan en Las Condes”

Mediante una carta a los grupos de WhatsApp de Evópoli, la concejala por Las Condes, Catalina San Martín, anunció este martes que renunció a Evópoli. La autoridad municipal planteó sus críticas al manejo que ha tenido Chile Vamos a la crisis que afecta a la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI).

Esto, luego que la Contraloría detectara graves faltas a la probidad en una millonaria compra de terrenos para un Cesfam en la comuna, y que Ciper revelara que un pariente de un funcionario municipal se adjudicó una licitación.

¿Por qué decide renunciar a Evópoli?

Hay dos razones fundamentales. La primera es porque el trabajo que requiere Las Condes, con el nivel de fiscalización que estoy llevando, requiere independencia de los partidos políticos. Yo sé que hay negociaciones que se están dando por las municipales, y necesito estar libre de estas decisiones partidistas para hacer mi pega con completo foco a lo que está ocurriendo en Las Condes y en beneficio de sus vecinos. Me pasa que he visto el tema del Cesfam no ha sido tan criticado o tan cuestionado por el sector de la centroderecha, como sí lo fue el caso de Sierra Bella en Santiago. Cuando el mismo contralor señala que el caso de Las Condes es más grave que el de Sierra Bella.

¿Y la segunda razón?

Es que voy a correr como candidata a alcaldesa de Las Condes, como independiente. Esto básicamente es porque hay temas que exceden las conversaciones partidistas. Mi foco va a estar puesto en los vecinos de Las Condes. Quiero que sea una comuna de clase mundial y no dependa de un alcalde que quiere hacer un experimento con la comuna. El alcalde de turno hace un experimento. Yo vivo y trabajo acá, mis hijos están siendo educados en la comuna, y todos estos casos de irregularidades afectan a mi vecino.

¿Cree que Chile Vamos ha sido cómplice del caso? ¿Hay fuego amigo ante la ausencia de críticas contra la alcaldesa, por ser de un partido de la coalición?

La coalición no ha estado a la altura en los casos que se investigan (en Las Condes). Espero que después avanzado el tema penal, lo que diga el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, la coalición se atreva a tomar una posición más crítica. No quiero ser una cómplice pasiva de lo que está ocurriendo. Yo soy de centroderecha y acá hay dos derechas: la derecha que yo quiero representar es una que le hace frente a la corrupción.

¿Pero cómo se vincula esto con la elección municipal?

Viene un ciclo electoral que es bien importante y esa discusión se tiene que dar por cuerdas separadas. Por eso decido renunciar, porque quiero tener total libertad. Son conversaciones distintas. Esto no se trata de Evópoli, se trata de toda la coalición. Cómo enfrentan lo que está sucediendo no solo acá, lo que está sucediendo en Vitacura y en distintas comunas.

Usted renunció antes de que se cumpla el plazo de la “Ley Antidíscolos”, que impide a una persona competir por un partido distinto al que militó, salvo que haya más de un año de renuncia a su militancia. Se dice que usted competiría por Amarillos.

No. Yo voy a ser una alcaldesa independiente. Necesito tener la libertad para trabajar por los vecinos de Las Condes. Estoy teniendo el apoyo de vecinos, pero también de gente que atraviesa todo el espectro político. Hay que recuperar Las Condes.

Evópoli no presentará un candidato en Las Condes, porque hay ya una alcaldesa de la coalición. De alguna manera si usted hubiese estado en el partido, no le habrían dado el cupo. ¿Obedece a un interés electoral su renuncia, más que al tema de la fiscalización?

No es esa la razón. No tengo una bola de cristal para ver a quién van a poner de candidato. Las negociaciones que vaya a hacer Chile Vamos y cómo se desenvuelvan, son negociaciones en las que yo no voy a tener que ver. Quiero ser alcaldesa porque quiero hacer más por esta comuna. Como concejala tengo pocas atribuciones.

Se dice que el Concejo de Las Condes está lleno de concejales con aspiraciones para ser alcaldes. Patricio Bopp renunció a la UDI también para competirle a Peñaloza.

No tengo idea lo que vaya a hacer él. Acá hay un tema de responsabilidad, quiero ser candidata a alcaldesa porque tengo una responsabilidad como vecina y concejala. Y esa responsabilidad no la voy a eludir.