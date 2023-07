Convergencia Social se propone “liderar” el camino del FA para tener un partido único y levanta reparos en RD y Comunes

Con una ida a comer pizzas culminó el segundo congreso estratégico de Convergencia Social (CS), realizado este fin de semana en la nueva sede del partido, en calle Esmeralda, en el centro de Santiago. El encuentro, al que llegaron los integrantes del comité político, la directiva nacional y algunos de los parlamentarios de la colectividad, tuvo por objetivo convocar a las fuerzas del Frente Amplio (FA) a “construir las condiciones para un partido único”, solicitud que el propio Presidente Gabriel Boric hizo a mediados de junio.

Tras dos días de debate al interior de la nueva sede -que también alojará a Revolución Democrática-, el presidente de CS, el diputado Diego Ibáñez, señaló que “estamos en un momento muy complejo como actores políticos llamados a empujar los cambios, los principios de la democracia y los derechos sociales. Hoy somos gobierno y somos muy conscientes de la responsabilidad que le cabe a nuestro partido para construir una mayoría social y política que permita llevar adelante los cambios”.

El parlamentario explicitó la postura del partido que dirige: “Invitamos a todas las fuerzas del FA y convocamos a nuestras bases a construir la máxima unidad política y las condiciones para lograr un partido único”. Pero hubo algo más. En ese mismo punto de prensa, Ibáñez manifestó que tienen el “desafío histórico de liderar la unidad del FA”, ya que, según justificó, son capaces de ofrecer “una conducción que sea responsable, que mantenga una cultura de escucha activa, de participación y que ponga por delante los intereses de las fuerzas de cambio que hoy se acogen en el FA”.

El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, junto a la vicepresidenta, Ximena Peralta, participan de un punto de prensa en el cierre del congreso táctico-estratégico en la sede nacional del conglomerado político. FOTO: JESÚS MARTÍNEZ / AGENCIAUNO

La postura de CS levantó reparos dentro de los otros dos partidos del FA. La diputada Consuelo Veloso (RD) comentó que, por ahora, en su partido están “enfocados en recuperarnos -en referencia al “caso convenios”- y en hacerles honor a nuestros 11 años de historia, en los que hemos resistido cada embate que se nos ha presentado”.

Si bien Veloso reconoció que “es importante en varios términos un partido FA”, enfatizó que “por mandato de nuestro congreso estratégico 2023, esa discusión no puede darse este año”, aunque adelantó que “sin duda se dará”.

“Con la misma autonomía con que hemos enfrentado la crisis afirmándonos en la solidez de nuestra estructura y convicción, también en su momento discutiremos lo que respecta al partido único (...). Así como estuvimos disponibles para liderar la creación del Frente Amplio y teniendo presencia importante en el Congreso y gobiernos locales, tendremos esta discusión con esa altura y colectivamente, teniendo la decisión final la militancia, nadie más”, agregó.

Diputada Consuelo Veloso (RD). Foto: Séptima Página Noticias.

Una postura similar tiene el diputado Jaime Sáez (RD), quien afirmó que “más que un partido se asigne la tarea de liderar un proceso determinado, el conjunto de actores, partidos y movimientos que conformamos el FA tenemos que asumir la tarea de avanzar en la unidad orgánica de nuestro proyecto político. Eso es algo que nos corresponde a todos”.

Diputado Jaime Sáez (Revolución Democrática).

Por su parte, el timonel de Comunes, Marco Velarde, dijo que la discusión por el partido único “va a ser un proceso en el cual las tres directivas -del FA- vamos a tener que liderar, conducir, de la forma más solidaria posible. Tiene que haber mucha generosidad por construir un proyecto histórico que represente lo que ya ha sido el FA y que se extienda más allá de lo que hemos sido”.

Pese al reparo, Velarde valoró que “CS se haya sumado a los esfuerzos por mayor unidad del FA y de caminar hacia un partido único”.

Marco Velarde, presidente de Comunes. Mario Téllez / La Tercera

Al interior de CS hay quienes apuntan a que su definición no pretende pasar por encima de los otros partidos. La diputada Francisca Bello (CS) explicó que “yo no soy quién para decir qué tiene que hacer RD. Somos partidos hermanos, mas no uno supedita al otro. CS tiene una experiencia de unión de las izquierdas, que tiene que ver con nuestra génesis. En eso tenemos que ponernos a disposición. Esto no es que queramos liderar el FA de forma agresiva o ‘pasando máquina’”.

Diputada Francisca Bello (CS).

Las palabras de Ibáñez, sin embargo, no fueron al azar. En un comunicado interno del partido, al que tuvo acceso La Tercera, se reafirma que la colectividad “se propone liderar esta conversación del FA a través de la unidad ideológica, la elaboración política y concordar una estrategia firme y audaz para enfrentar a la ultraderecha”.

Unidad de la alianza

Además del llamado a los partidos del FA, en el congreso de CS se invitó a la alianza de gobierno, que integran los partidos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático, a tener la mayor unidad posible, con la mira puesta en las próximas elecciones.

En esa línea, la vicepresidenta de la colectividad, Ximena Peralta, sostuvo que “nuestra invitación a la alianza de gobierno es a que los objetivos políticos de avanzar en el programa de gobierno del Presidente Boric, de tener políticas públicas de justicia, tienen que estar por encima de aquellas pequeñas diferencias que el último tiempo han caracterizado la pelea chica, la pelea mediática, y que poco interesa a la ciudadanía”.

Por su parte, la diputada Bello agregó que “la unidad debe ser amplia, es deseable. Vamos a trabajar por aquello y no solamente como FA, sino como la unidad de los grupos progresistas. Creo que es una discusión que tenemos que dar más a cabalidad, también con la DC. (En el congreso) se habló de ellos y ahí tenemos que ver, paso a paso, cómo generar una alianza amplia”.

Yerko Cortez, quien también integra la mesa directiva de CS, explicó que “entendemos que necesitamos articular posiciones que vayan desde el PC a la DC, y así constituir una fuerza progresista y de izquierda que permita detener el avance de la ultraderecha y los riesgos que representa para la democracia. Eso tiene una particular implicancia en lo que va a ser nuestra apuesta a nivel municipal, pero después también a nivel parlamentario”.