Exclusión de Israel de Fidae: Defensa pide hacer secreta comisión de RR.EE. y genera rechazo de diputados de oposición

Desde las 15.20 horas de este martes, la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesionó en la Sala Manuel Bustos Huerta del Congreso en Valparaíso, recibiendo al canciller Alberto van Klaveren y a la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Ambas autoridades fueron invitadas a abordar la exclusión de Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae).

En su primera intervención, la ministra Fernández solicitó que la instancia se desarrollara sin prensa y bajo reserva. “Dado el tema que vamos a abordar en materia de Defensa, yo pediría que fuera secreta la sesión”, expresó la ministra.

Tras el debate respectivo entre los integrantes de la comisión el diputado Tomás de Rementería, presidente de la instancia, descartó una votación para definir e interpretó el reglamento de acuerdo a sus facultades, argumentando que la solicitud expresada por la secretaria de Estado la hacía como representante del Presidente de la República.

“No voy a seguir discutiendo si esto va a ser secreto o no. Esto va a ser secreto, así que pido a la prensa que se retire de la sala”, manifestó el legislador.

El diputado de la Unión Demócrata Independiente Cristian Labbé Martínez, que fue llamado al orden por el presidente de la comisión, fue insistente en oponerse a quitar el carácter público de la sesión.

“Esta sesión tiene que se visibilizada para que todo Chile entienda la decisión del Presidente Gabriel Boric que puso en riesgo la seguridad nacional”, sostuvo Labbé.

Una opinión similar planteó el diputado del Partido por la Democracia (PPD) Raúl Soto Mardones.

“Dada la polémica que se ha suscitado, que ha sido pública, lo ideal es que lo que acá se converse sea lo más transparente posible. Entendemos que si hay consideraciones que puedan afectar la seguridad nacional, se fundamenta la solicitud, pero a mí justamente lo que me preocupa es que exista esa solicitud, porque cuando se toma una decisión uno lo que presupone es que se tomaron las consideraciones para que no afecte la seguridad del país”, opinó.

Sesión por Venezuela sería la próxima semana

A la sesión también se había invitado al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que explicara los alcances jurídicos y administrativos del acuerdo de colaboración para la lucha contra el crimen organizado firmado entre Chile y Venezuela.

Se buscaba también que Monsalve diera a conocer los trámites pendientes para que el instrumento internacional entre en vigencia.

La autoridad, junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, se encuentra en Panamá participando del evento de lanzamiento de la segunda fase del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, denominado EL PAcCTO 2.0.

Por este motivo, se optó por volver a citarlo para la próxima semana.

Sesión cerró con polémica

“Lo que pudimos saber es que la ministra Maya Fernández nos clarificó la posición de Chile y que en ninguna medida excluir a las empresas israelíes relacionadas con el ámbito de la defensa aeronáutica de la Fidae afecta de ninguna forma la seguridad nacional”, aseguró Tomás de Rementería al terminar la sesión.

El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper señaló su molestia porque la sesión culminó sin que se conociera en forma pública la opinión del canciller Alberto van Klaveren sobre el asunto.

Schalper no dio su acuerdo para que la sesión siguiera por 15 minutos sin prensa.

Tomás de Rementería afirmó que el diputado RN “reaccionó muy ofuscado” y se le propuso al canciller que siguiera su exposición en forma privada con los diputados de la comisión.

“Se pretendió seguir con una lógica llamada el comité secreto y que por lo tanto las exposiciones del canciller, que me parece que son de interés público y que la ciudadanía quiere conocer, no fueran transmitidas. Ante eso, por supuesto, yo no he dado el acuerdo y como no he dado el acuerdo la sesión ha terminado”, indicó Schalper.

El diputado dijo que era “lamentable que el presidente de Rementería haya querido perseverar en un carácter secreto respecto a respuestas que no necesitaban ese carácter”.

“Espero que en la próxima sesión se cite al canciller para que realmente dé las explicaciones del caso de cara al país”, sostuvo.