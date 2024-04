Despliegue militar, elecciones y el gobierno: las deficiones de Matthei

En una entrevista en primera persona con La Cuarta, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), entregó una serie de definiciones sobre los temas que se han tomado la agenda en las últimas semanas.

Frente al debate respecto a un eventual despliegue militar para hacer frente a la crisis de seguridad, Matthei reiteró su negativa a la medida, a la que había catalogado como una “falta total de conciencia y de responsabilidad” el pasado 13 de marzo.

“No sé si ustedes leyeron la carta de la mamá de un conscripto, un cabrito de 18 años, lo ponen ahí (durante el estallido social), se le viene una turba encima y le dicen ‘dispare’. Él dispara y diez años en la cárcel, diez años en la cárcel, un joven de 18 años al que le dieron una orden. Eso es lo que pasa cuando uno saca a militares a la calle que no están acostumbrados a estar en la calle”, aseveró Matthei en la entrevista.

En esta misma línea, indicó que “uno llega a los militares cuando ya no hay nada más que hacer”, agregando que en la actualidad no se está “cuidando bien las cárceles, no tenemos inteligencia, no tenemos inteligencia financiera, no estamos cuidando bien la frontera, no expulsamos a la gente que debiéramos expulsar”.

“Entonces, sabe lo que pasa: primero los civiles hagamos lo que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo. Cuando uno ve cómo estamos enfrentando el crimen organizado parecemos niño de pecho, ¿y entonces la solución es llamar a los militares? No pues”, aseveró.

Elecciones en dos días

Por otro lado, Matthei abordó las elecciones municipales programadas para el 27 de octubre. En ese sentido, la alcaldesa afirmó que “siempre he tenido desconfianza en elecciones de (dos) días”.

“Puede que sea mi percepción no más, pero me pasa que no me puedo olvidar que se robaron computadores de un ministerio, no me puedo olvidar que se robaron la caja fuerte de un ministerio, no puedo olvidar tampoco que se perdieron todas las escuchas telefónicas del alcalde (Daniel) Jadue”, sostuvo.

En ese sentido, la alcaldesa asegura que le “encantaría no tener tanta desconfianza”, pero que también esto “no es una cuestión de vida o muerte”.

“Si el Congreso vota a favor de los días, bueno, implementaremos los dos días de la mejor forma posible”, señaló.

“No estamos progresando con este gobierno”

Además, Matthei se refirió a la gestión del gobierno de Gabriel Boric, indicando que siente que el país “no está progresando”.

La alcaldesa señaló que es “muy difícil progresar en Chile”, agregando la ardua tarea en que se transforma “gobernar con 21 o 22 partidos”.

“Lo peor de todo, es cuando ellos criticaron todo”, afirmó Matthei, apuntando al gobierno. “Todo estaba mal hecho, todos eran corruptos, todos eran ineptos, todo era cocina, y claro, ahora les ha tocado ver lo duro que es gobernar”.

Por lo anterior, la alcaldesa indicó que prefiere “no caer en tanta crítica”, afirmando que “después eso te persigue también”.

“Lo que se trata es de construir, construir Chile, no destruir”, finalizó.