Diputada Gael Yeomans (CS): “La aspiración de que nuestras fuerzas políticas sean un mismo partido no depende de una coyuntura”

Gael Yeomans -diputada de la colectividad en que milita el Presidente Gabriel Boric, Convergencia Social- aborda el proceso del Frente Amplio para convertirse en partido único.

La parlamentaria reconoce que el camino ha sido complejo -debido al lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado que golpeó a RD y la situación de Comunes-, pero asegura que en otras ocasiones también los han dado por “muertos”.

“Hay una parte de la ciudadanía que busca ser representada por nuestro sector político”, dice.

El Frente Amplio está pasando por una etapa de fusión, pero no ha sido tan fácil. ¿En qué pie está la unificación después de casos como Democracia Viva y la solicitud de disolución de Comunes?

Ha sido más largo de lo que se esperaba en un inicio, desde que se conformó el Frente Amplio, desde el 2017 hasta la fecha. Todo el periodo pasado no se avanzó en ello, ahora recientemente es parte del debate y de las discusiones (...). Desde la conformación del Frente Amplio hubo esa discusión y, por lo mismo, la aspiración de que nuestras fuerzas políticas sean un mismo partido no depende de una coyuntura.

Pero sí se han visto afectados...

Nosotros tenemos un proyecto político común, hay una representación que también hemos ido construyendo a lo largo de los años. Y, por lo mismo, estos episodios, si bien marcan a nuestras fuerzas políticas, yo al menos he quedado tranquila con la respuesta que hemos dado. Hemos sido bien tajante con demostrar que en nuestras filas no vamos a aceptar bajo ningún miramiento aquel que quiera vulnerar la probidad o la transparencia de los recursos públicos. En ningún caso va a ser permitido a nuestras fuerzas políticas, ni menos en el partido que construyamos conjuntamente.

Convergencia Social llega en mejor pie a la unificación. Comunes está golpeado administrativamente por el Servel, mientras RD todavía está lidiando con la polémica que se originó por Democracia Viva.

Sí, nuestros compañeros han pasado por momentos que son complejos, pero yo lo veo como más bien el camino que nos toca recorrer. O sea, creo que el proyecto que queremos construir conjuntamente no es solamente sumar nuestras siglas. Y, en ese sentido, estamos construyendo un partido político distinto, y para eso hay que pensar también en cómo ese proyecto se potencia más allá de quienes somos militantes hoy del Frente Amplio.

¿Qué tan debilitada está la marca del Frente Amplio a raíz de estos casos?

Respecto a la marca del Frente Amplio, recuerdo que también en otras oportunidades se nos dijo poco menos que estábamos muertos, por los quiebres que hubo en su oportunidad. Y, finalmente, igual fue una fuerza que sobrevivió y, de hecho, le fue muy bien en las elecciones pasadas. Eso demuestra que nuestra fuerza política tiene un espacio entre los partidos porque hay una parte de la ciudadanía que busca ser representada por nuestro sector político y eso va a seguir siendo defendido.

Entonces, ¿no están en una posición más débil?

Nuestros esfuerzos han sido abocados a que al gobierno le vaya bien y eso le ha quitado o, más bien, nos ha hecho poner muchos de nuestros sentidos en esa preocupación y no en otra. Nuestras fuerzas políticas debieran también tener, como dentro de su marco de acción, preocuparse por su presencia en el mundo social, que sí ha tenido repercusiones por la presencia en el gobierno.

¿Qué perfil debería tener, no solamente la directiva, sino que el presidente, en particular, de este nuevo partido?

Yo creo que la lideresa o el líder que se vaya a presentar debe convocar a las militancias de todo el ámbito del Frente Amplio, e incluso más allá (...). Y, por lo mismo, es importante que tenga capacidad de convocatoria, que le importe el generar un proyecto más allá de lo que somos y representamos hoy.

¿Y en este caso, tiene alguna preferencia por algún liderazgo? Se ha hablado de Jackson, de Winter, por ejemplo.

Me parece que el liderazgo que vaya a asumir también depende de cuál vaya a ser el interés personal, porque no es fácil ser presidente de partido, menos de un partido que se está conformando. Su carácter va a ser importante también, que apele a la unidad.

¿Le gustaría que fuera Jackson, entonces?

No tengo problema, pero creo que va a depender de quién tenga las ganas.

Durante este proceso ha habido otras complicaciones por los enfrentamientos con el Socialismo Democrático. La última vez fue a raíz de un emplazamiento que les hizo Natalia Piergentili por el tema Zalaquett. ¿Qué opinan sobre eso?

Lo primero que me llama la atención es que es frente a un hecho del cual ella es responsable, donde ella estuvo involucrada, lo primero que hace es apuntar hacia el Frente Amplio. Uno tiene que responder por sus propios actos y no necesita atacar a otro para salir a aclarar la situación en la que ella estuvo involucrada.

Su partido también fue afectado por esta polémica, a través del ministro Grau. ¿Fue un error no haber informado de esta reunión en la casa de Zalaquett?

Fue un error. Yo me alegro que se haya rectificado, que se hayan subido las reuniones a la Ley de Lobby, porque eso debió haber ocurrido desde un inicio.

¿Se lo hicieron saber al ministro?

No fue necesario, porque lo importante es que se rectificó. Me parece que en eso hay también que tener en consideración que la ciudadanía nos está mirando y lo importante es responderle a la ciudadanía. Yo no veo por qué hay tanta complicación en utilizar las herramientas que hay, en este caso, la Ley de Lobby.

No todos lo han hecho. La ministra Tohá no lo hizo.

Yo espero que todos lo hagan. Esa es mi posición. La Ley de Lobby sirve para eso, tanto en el caso de ella como también para los parlamentarios (...). Y si hay dudas respecto a la interpretación de la Ley de Lobby, hagamos los cambios que correspondan para que exista total claridad.

¿Usted nunca fue invitada?

No.