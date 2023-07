Diputados PC y socialistas piden renuncia de Patricio Fernández como asesor a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe

La tarde de este lunes se sumó un nuevo hito a la lista de complicaciones que rodean a Patricio Fernández, asesor presidencial a cargo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Un grupo de 13 diputados -12 de ellos del oficialismo- hicieron un punto de prensa en el Congreso Nacional, en que reiteraron su solicitud de que el exconvencional deje su cargo.

La petición la hicieron luego de que la mañana de este lunes se entregara una carta al jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, con el mismo objetivo. Ésta fue respaldada más de 160 agrupaciones ligadas a los Derechos Humanos, tales como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Red de Sitios de Memoria, entre otras.

En concreto, quienes adhirieron a la citada declaración fueron los diputados comunistas Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Daniela Serrano, Matías Ramírez, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, Luis Cuello, Karol Cariola, Alejandra Placencia y Nathalie Castillo; además de los socialistas Juan Santana y Jaime Naranjo, y el diputado del Partido Humanista, Hernán Palma.

Desde el Congreso, los parlamentarios lanzaron duras críticas al rol Fernández. La diputada Pizarro sostuvo que “resulta inaceptable que no exista, hasta ahora, una propuesta clara de parte del gobierno respecto a lo que significa conmemorar 50 años del Golpe de Estado cívico militar”.

Además, la parlamentaria afirmó que “nos parece en extremo grave que quien es responsable de esta coordinación no solo no haya hecho una propuesta como Estado en relación a una fecha de tanta importancia, sino que en sus declaraciones, en sus expresiones ante la prensa, finalmente más parece una persona que relativiza lo que significó el inicio de una dictadura cívico militar (...)”.

Por su parte, Hertz manifestó que “las diputadas y diputados aquí presentes, vinculados todos (...) a movimientos de los Derechos Humanos, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y adhesión a la petición que diversas agrupaciones de familiares de víctimas (de la dictadura) de todo el país (...) han enviado al Presidente de la República a fin de remover a Patricio Fernández como coordinador de la conmemoración de los 50 años del Golpe. Nosotros entendemos que quien desempeñe ese cargo tiene que ser una persona que sin ambigüedad y sin retractaciones posteriores tenga claro que el Golpe de Estado fue, es y será un crimen contra la humanidad, y que fue el crimen fundacional del terrorismo de Estado que la dictadura impuso en Chile durante 17 años”.

En tanto, Naranjo dijo que “el Golpe de Estado hay que condenarlo con la mayor energía. Ese Golpe de Estado fue el que ocasionó las graves violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país. De tal manera que parecería oportuno, prudente y necesario que el señor Fernández dé un paso al costado, o bien que el Presidente de la República le pida la renuncia, porque él no representa a quienes sufrieron las graves violaciones a los Derechos Humanos (...). Reclamamos, pedimos y exigimos la renuncia del señor Fernández”.

Santana manifestó que “Patricio Fernández no puede seguir a cargo de esta conmemoración, porque no se puede querer buscar un relato común con quienes justifican un Golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos. Esto no es una política pública ni un programa de Gobierno que se pueda implementar en la medida de lo posible, acá se condena el Golpe cívico-militar sin medias tintas”.

Las críticas a Fernández comenzaron a arreciar tras una entrevista que él otorgó a radio Universidad de Chile, hecha por el premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Manuel Antonio Garretón. En esa instancia, Garretón consultó si “es posible encontrar mínimos comunes (en el marco de la conmemoración) cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice: ‘Eso (el Golpe) fue necesario (...)’”.

Ante eso, Fernández respondió: “O sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el Golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: ‘Okey, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese Golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio’”.

En medio de esta batahola -y de cuestionamientos que ya habían surgido desde el PC-, a través de su cuenta de Twitter Fernández publicó una “aclaración” que grabó Garretón. En ella, el Premio Nacional sostuvo que “muchas de las interpretaciones que se han hecho no consideran el conjunto ni el fondo de la conversación (...). Patricio Fernández y yo concordamos en que el Golpe Militar no tiene ninguna justificación ni explicación ni contexto que permita legitimarlo”.

Además, consultado por la prensa la tarde del lunes a las afueras de La Moneda, Fernández manifestó que no considera que se haya equivocado en sus dichos. Consultado sobre si ha evaluado dar un paso al costado, respondió: “he pensado de todo”. Y agregó: “Uno está aquí para tratar de ayudar y que haya una conmemoración lo más inclusiva, amistosa, reflexiva y productiva posible. Todo lo que sea ser útil para eso, muy bien. Y lo que esa inútil, dificultoso para eso, que se solucione”.