Diputados RN apuntan a Monsalve tras revelación de informe por pensiones de gracia

Este jueves, la Contraloría General de la República emitió un informe respecto al proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia en el marco del estallido social. En el documento, se concluyó que 58 de las 419 personas beneficiadas tienen condenas por delitos como producción de material pornográfico infantil, abuso sexual y homicidio, entre otros. Bajo ese marco, parlamentarios RN señalaron que “se tienen que poner cargos a disposición” y apuntaron al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Tras tomar conocimiento del informe, el diputado Andrés Longton, quien integra la comisión investigadora que analizó los antecedentes y el procedimiento para la otorgación de dicho beneficio, señaló que “esto lo dijimos hace mucho tiempo, pero el gobierno tuvo que esperar el informe de Contraloría para renunciar a esa complicidad que tiene con el octubrismo, que tiene con la violencia desatada que se dio en el contexto del estallido social y que dejó a mucha gente sin sus fuentes laborales y afectó la vida de muchas familias. Son cientos de millones de pesos que están siendo despilfarrados por el Estado, que son recursos públicos de todos los chilenos”.

En esa línea, el parlamentario añadió que “mientras tenemos más de 4.000 carabineros lesionados, tenemos delincuentes que siguen recibiendo pensiones de gracia. Y por eso le decimos al gobierno que esto no se puede quedar así, que tienen que poner cargos a disposición, porque la sensación que ya está instalada en todo el país es que estas pensiones de gracia a delincuentes fueron otorgadas con complicidad por parte del gobierno y también de los miembros del INDH que no tuvieron ni la más mínima diligencia para poder verificar que estas personas eran realmente víctimas y no delincuentes”.

Por su parte, Diego Schalper apuntó directamente a Monsalve. “El gobierno tiene que aclarar cuándo tuvo en su poder la información que hoy día aporta la Contraloría que deja clara la gravedad de las pensiones de gracia que se han entregado. ¿Por qué es importante ese momento? Porque identificado el momento en que se tuvo acceso a esta información, el informe es del 13 de diciembre del año pasado, hay que ver qué hicieron a partir de ahí. Todavía lo que sigue arriba de la mesa es que el Presidente va a revocar, haciendo algo que dijimos desde el primer minuto que podía hacer, pero hasta aquí no ha hecho”.

“Lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad, especialmente porque tenemos que formarnos una opinión acabada sobre cuál ha sido el manejo de información que ha hecho el gobierno que me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho”.