Directiva PS cierra filas con Montes tras cuestionamientos internos del partido y ante presiones por cambio de gabinete

Una ronda de reuniones políticas sostuvo este lunes el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

Primero recibió en su despacho a la bancada de diputados socialistas, encabezados por Daniel Manouchehri y, minutos después, se juntó con el jefe de los senadores del PS, Alfonso de Urresti.

A la hora del almuerzo se trasladó a la sede de su colectividad, ubicada en calle París, donde la directiva del PS, presidida por la senadora Paulina Vodanovic, le hizo un reconocimiento a su gestión.

El objetivo de estos encuentros era hacer un acto de apoyo institucional al titular del Minvu ante los rumores de un eventual cambio de gabinete que podría ejecutar el Presidente Gabriel Boric tras el plebiscito constitucional del próximo domingo y, además, cerrar filas ante la amenaza explícita de una acusación constitucional anunciada por las diputadas socialcristianas Sara Concha y Francesca Muñoz.

De hecho, a la hora del almuerzo varios miembros de la mesa directiva abogaron por enviar un recado a La Moneda en términos de que un ajuste de gabinete que afectase al ministro sería un tema especialmente doloroso para el partido.

“Nosotros respaldamos al ministro. Los números de su gestión hablan por sí solos (...). El ministro Montes no llegó a ser ministro para tener un título más en su dilatada trayectoria pública. Él llegó para cambiar la vida de los chilenos. Lamentablemente el caso Convenios se ha llevado la noticia”, dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La diputada y vicepresidenta del PS, Daniella Cicardini, por su parte, sostuvo que sería “injusto” que el secretario de Estado cargue con las responsabilidades de los traspasos irregulares de fondos públicos a fundaciones, que el mismo secretario de Estado ha ayudado a clarificar. “El PS institucionalmente lo respalda en su gestión, pero también por su intachable conducta. En primer lugar, es un irrestricto y categórico respaldo al ministro. Y, en segundo lugar, dado que el Presidente de la República ha dicho que no va a sacar al ministro de la cartera, esperamos que esa palabra se cumpla. No podemos de manera gratuita y poco seria responsabilizar a una persona que no tiene nada que ver con delitos que son graves”.

Flanco interno

Esta ronda de conversaciones -algunas de ellas pedidas por el propio ministro- también buscaban despejar los ruidos internos dentro del partido que se generaron la semana pasada producto de la salida del jefe del Programa de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado (PS).

Si bien Montes explicó que le pidió la renuncia a Trincado (ingeniero de profesión, antiguo militante y hombre de confianza del exsenador socialista Juan Pablo Letelier) debido a un reacomodo de equipos, su renuncia se producía a días de que La Segunda revelara que el exfuncionario supo anticipadamente de las primeras denuncias que alertaban irregularidades en los traspasos de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Antofagasta a ciertas fundaciones como Democracia Viva.

Tras la desvinculación, Letelier -a través de un tuit, posteado en la noche del lunes de la semana pasada- expresó su malestar. “Una pena constatar que en Minvu (Ministerio de Vivienda) se corta por lo más delgado”, dijo el exparlamentario, quien también tiene un antiguo lazo de amistad y compañerismo con Montes, con quien llegó al Congreso en 1990 y durante décadas fue su compañero de banco.

La delicada situación política del secretario de Estado también fue uno de los temas que se abordaron la semana pasada en la reunión de la comisión política del PS.

En el encuentro se sinceró el diagnóstico crítico de cómo Montes ha manejado la crisis y que ha reaccionado tarde ante las incesantes revelaciones, que a la larga lo siguen debilitando políticamente.

Tras ese encuentro, la comisión política hizo una llamativa declaración en que usaron la palabra “relevar” en vez de “respaldar”. “Relevamos la tarea efectuada por el compañero Carlos Montes en relación a avanzar en la construcción del ambicioso plan habitacional del gobierno; asimismo, relevamos los esfuerzos que ha hecho en poner a disposición de la Fiscalía los antecedentes del caso convenios, como la adopción de medidas correctivas administrativas”, dice el punto 4 del comunicado emitido durante esta jornada por la comisión política del PS.

Adicionalmente, en una entrevista publicada en El Mercurio, el secretario general del PS, Camilo Escalona, hizo otra afirmación que generó inquietud entre algunos parlamentarios, pues abría la puerta al cambio de ministros. “Nosotros apoyamos al ministro Montes, pero somos respetuosos de las atribuciones constitucionales del Presidente. Quien quiera llevar al PS a enfrentarse con el Presidente no lo va a conseguir”, dijo Escalona, quien no pudo asistir al almuerzo con el titular de Vivienda de este lunes, debido a que su esposa sufrió una emergencia.

No obstante, en el Partido Socialista aseguran que tras la ronda de reuniones de este lunes esos ruidos se habrían despejado.