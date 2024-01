El control de daños de La Moneda por las acusaciones de Contraloría sobre Santiago 2023

A primera hora de este miércoles la contralora subrogante Dorothy Pérez expuso en la Comisión Especial Investigadora (CEI) de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 en la Cámara de Diputados. Y los antecedentes que presentó generaron movimiento inmediato en La Moneda.

En una presentación de 18 diapositivas Pérez explicó que han realizado 21 procesos administrativos para ver la legalidad de contrataciones de obras y que detectaron errores e irregularidades. Además, la contralora (s) aseguró que hay $194 mil millones que faltan por rendir de los $282.484.533.659 que fueron entregados a la corporación Santiago 2023, que comenzó a trabajar durante el mandato de Sebastián Piñera y que hoy es dirigida por Harold Mayne-Nicholls.

Las cifras, que generaron una reacción inmediata desde la oposición, hicieron también ruido en La Moneda ya que la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2023 fue celebrada por el gobierno y se intentó capitalizar para demostrar capacidad de gestión del Ejecutivo. De hecho, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, es el mejor evaluado del gabinete en las encuestas públicas.

Durante este miércoles los equipos de asesores, de Presidencia y de la Secom, se comunicaron con el gabinete del ministro Pizarro para levantar los antecedentes del caso y también para definir una estrategia comunicacional.

Lo primero que se zanjó es que la respuesta la tenía que dar el Ministerio. Es más, al ser consultado, el Presidente Gabriel Boric evitó referirse al tema mientras caminaba por La Moneda junto a la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, en una actividad de Teatro a Mil.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, por su parte, aseguró que “se ha estado entregando toda la información requerida, vamos a ver qué pasó con los tiempos, si están a tiempo todavía de entregar o no, eso es algo que tenemos que resolver durante la jornada. Lo estamos viendo con el Ministerio del Deporte”.

Tras las palabras de la secretaria de Estado el ministerio del Deporte difundió una declaración de Jaime Pizarro. “Como es sabido, desde antes de la realización de los Juegos hemos estado intensificando el trabajo en el proceso de la rendición. De modo tal, que no existan dudas de que esté todo bajo regla. Actualmente, las rendiciones correspondientes al año 2019 y 2020 están realizadas y aprobadas. Las del 2021 y 2022 están efectuadas y se encuentran en proceso de revisión. Mientras que el 2023 aún tiene plazo para realizarse. Como ha sido en todo momento seguimos trabajando por el cuidado de los recursos públicos y que no haya dudas de su ejecución en los Juegos”, dijo el exfutbolista.

La oposición

Este jueves, a las 8:30 horas, asistirá a la comisión el director del Instituto Nacional del Deporte (IND), Israel Castro, ya que la oposición se activó rápidamente luego del informe de Contraloría, que apunta a esa repartición por no haber cumplido la labor de fiscalización.

Una vez finalizada la sesión de la mañana de este miércoles de la comisión investigadora por los panamericanos, el diputado José Carlos Meza (Partido Republicano) manifestó la posibilidad de la creación de una segunda instancia fiscalizadora en la Cámara Baja para seguir indagando los antecedentes, debido a que la primera comisión está por terminar.

La idea en la derecha es también citar al director de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, al ministro del Deporte y, eventualmente, de nuevo al director del IND, en caso de que se extienda la comisión.

Este jueves, los representantes de la derecha plantearán al director del IND cuatro puntos: ejecución de obras sin toma de razón, sumarios no efectuados, los dineros que no rindieron y los que no se han restituido.

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) afirmó que “el gobierno del Presidente Gabriel Boric se acostumbró a la falta de transparencia y rigurosidad que requiere el uso de los recursos públicos y lo que es peor, es que se instala una impunidad respecto a los responsables del cuidado de los fondos estatales”.

Su par, Marco Antonio Sulantay (UDI), también planteó la idea de crear una segunda comisión investigadora e incluso sostuvo que ya envió la solicitud formal. Además, recalcó que parte de la arremetida de la derecha será despachar oficios al Consejo de Defensa del Estado (CDE) “para que nos informe respecto de las acciones que dispondrá para recuperar los 17 mil millones de pesos señalado la en el informe de Contraloría, los cuales corresponden a multas sin cobro y pagos improcedentes”.

La idea de los parlamentarios es continuar con la arremetida fiscalizadora enviando oficios y recabando nuevos antecedentes.

Además, comunicacionalmente algunos –como el RN Miguel Mellado- lo compararon con el caso convenios.