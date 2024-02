El telefonazo del PS a Boric por asunción de Vallejo como enlace en la crisis de los incendios

Si bien el tema no se ha abordado en la mesa directiva del Partido Socialista (PS), que encabeza la senadora Paulina Vodanovic, en las filas del Socialismo Democrático no han podido hacer oídos sordos a una situación que los aqueja profundamente: la designación que hizo el Presidente Gabriel Boric sobre la ministra Camila Vallejo (Segegob, PC) como enlace de la emergencia de los incendios en la Región de Valparaíso.

Esto, debido a que el nombramiento eclipsó la tarea que, por cuatro días, desempeñó la ministra Maya Fernández (Defensa, PS) en la región, quien incluso interrumpió sus vacaciones para coordinar el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas.

Al interior del PS aseguran que, en lo que va de administración del Presidente Boric, nunca habían visto a la secretaria de Estado tan molesta como ahora.

La señal más clara de la desazón que hay en la coalición la dio la senadora Vodanovic, quien se comunicó personalmente con Boric para hacer ver su malestar. Este martes, en conversación con 24 Horas, y consultada sobre el breve paso de Fernández como enlace, la parlamentaria respondió: “Yo tuve una conversación con el Presidente de la República sobre este punto y me quedo muy tranquila con lo que él me transmitió. También hablamos con la ministra Fernández. Lo que nos tiene que preocupar en este momento es dar solución a los problemas que tienen las personas que han sido tan severamente golpeadas por la catástrofe”.

“Esta multiplicidad de actores políticos en terreno en un primer momento puede ser necesaria, pero a nuestro parecer debiera ser que esté conducido por el jefe de la Defensa y por la autoridad regional que tiene que representar el tema (...)”, agregó la presidenta del PS.

Al interior del PS comentan que en ese intercambio telefónico el Mandatario le hizo ver a Vodanovic que la decisión de nombrar a Vallejo fue con la intención de liberar a Fernández porque ella tenía que desplazarse a otras regiones.

Ante esa explicación, la senadora respondió que la política también se trata de señales. En ese sentido, le indicó que al decir que nombraba como enlace a alguien de toda su confianza, en referencia a la vocera de gobierno, hacía ver que la ministra de Defensa no contaba con la misma condición. Boric le respondió que saldría a patrullar con Fernández para evidenciar su confianza en ella.

En todo caso, la molestia que hay por el nombramiento de Vallejo, quien este martes participó por primera vez del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), escapa del PS. El tema se abordó, de manera informal, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, durante el funeral de Estado que se realizó al expresidente Sebastián Piñera la semana pasada. Ahí se encontraron los senadores Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber (ambos del PPD) y Vodanovic, y aprovecharon de hacer ver la incomodidad que existe por el “desaire” que se le hizo a Fernández.

FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

También dentro del Socialismo Democrático, el diputado radical Tomás Lagomarsino, quien ha tenido un rol activo en la emergencia por los incendios, comentó que él “prefería a Fernández” en consideración de que “la principal preocupación de la gente ante la emergencia es la seguridad, que no se tomen sus terrenos, que no les entren a robar. Ella tiene la coordinación con las Fuerzas Armadas, entonces la prefiero. Vallejo es vocera, no la encargada de la seguridad en un estado de excepción”.

De hecho, en el sector cuestionan la decisión porque Vallejo, a diferencia de Fernández, no suspendió inmediatamente sus vacaciones y además legalmente no forma parte del comité de emergencia Cogrid.

Lo cierto es que el reemplazo tiene un trasfondo político. En el PS son varias las voces que sugieren que detrás del nombramiento de Vallejo hubo presión de Convergencia Social y del PC. En concreto, lo que temen es que se haya optado por instalar a la vocera en el cargo, y con “casco blanco”, para ser la precandidata presidencial del los partidos que anteriormente se agruparon en Apruebo Dignidad. Otros socialistas sugieren que el nombramiento de Fernández generó ruido puesto que ella ha sido sondeada para asumir una candidatura como senadora por Valparaíso y su desempeño como enlace pudo haberla beneficiado.

En el oficialismo también hay quienes perciben que el nombramiento de Vallejo responde a una “coherencia política”, puesto que ella, al ser militante PC, tiene línea directa con la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González (PC), y con el seremi de Obras Públicas de la región, Yanino Riquelme, también comunista.

Pese a la molestia de algunos dirigentes del PS, otros socialistas restan relevancia al “desaire”. Aún hay quienes resienten que, en 2021, Fernández haya impulsado a Jorge Baradit como carta a la Convención Constitucional a través de un cupo del partido para que después renunciara al colectivo. También que haya apostado por la candidatura de Paula Narváez para luego incluso aparecer en la franja de Boric. Por lo mismo, algunos prefieren no escalar el tema y no salir en defensa de la exdiputada.