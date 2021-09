Encuesta CEP: Gabriel Boric y Sebastián Sichel lideran las preferencias para convertirse en el próximo presidente de Chile

A casi cinco meses de su última medición -el pasado 29 de abril-, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer este miércoles los resultados de su más reciente encuesta, que, entre otros puntos, abordó el escenario presidencial ad portas de las elecciones de noviembre próximo.

De acuerdo al sondeo -realizado entre el 25 de julio y 1 de septiembre, en el cual se entrevistaron presencialmente a 1.443 personas-, es el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien llevaría la ventaja sobre sus contendores en la carrera a La Moneda.

La pregunta fue: “¿Quién le gustaría a Ud. que fuera la o el próximo presidente de Chile?” y un 13% indicó que le gustaría que el diputado de Convergencia Social fuera el próximo Mandatario.

En segundo lugar, con un 11%, se posicionó el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. Cinco puntos porcentuales más abajo (6%), en el tercer puesto, se encuentra la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

También figuran entre las alternativas mencionadas el excandidato presidencial del PC y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (3%); la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast (3%); la diputada Pamela Jiles (2%); el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi (2%).

Eso sí, la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, quien presentó los resultados, destacó que un 50% no sabe o no contestó la pregunta. “Me parece más relevante resaltar el alto porcentaje de personas que aún no sabe o no contesta esta pregunta. En ese sentido, la mitad de la población no tiene una persona que le gustaría que fuera presidente, cualquiera que fuera, aquí no se les restringió a que estuvieran en la papeleta o que fueran de algún partido político”.

Junto a ello, la encuesta señala que 10% de los entrevistas mencionó otros nombres y que los personajes políticos que tuvieron menos del 1% de las menciones fueron agrupados en esa categoría, entre los que podrían estar los otros dos candidatos presidenciales inscritos: Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Marco Enríquez-Ominami (PRO).

En comparación con la encuesta del 2017 previa a la última elección presidencial, detalló Le Floulon, “nosotros vemos que en esta elección hay un mayor porcentaje de personas que aún no tiene una persona que le gustaría que fuera presidente. En la elección pasada había un 35% aproximadamente, por lo tanto, vemos comparativamente una gran diferencia. Está mucho más líquido (que los últimos comicios). Está mucho más abierto que para la elección anterior”.

La segunda pregunta, en tanto, fue: “Independiente de lo que Ud. prefiera, ¿quién cree que será la o el próximo presidente de Chile?”. Un planteamiento que, al igual que el anterior, fue abierto.

En este caso también predominó la respuesta “No sabe/No lo tiene claro” (un 38%) y fue Gabriel Boric quien logró la ventaja frente a las otras menciones. El parlamentario frenteamplista alcanzó un 25%, mientras que Sichel obtuvo un 18% y Provoste un 10%.

En cuarto lugar quedó la categoría “Otras respuestas”, seguido por J.A. Kast (2%), Jadue (1%), Parisi (1%).

Mejor evaluados

Otra arista de la encuesta abordó a los personajes políticos mejor evaluados, una lista que lideran la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza (46% de evaluación positiva y 21% de negativa); la diputada Jiles (36% positiva y 37% negativa); el ministro de Salud, Enrique Paris (35% positiva y 27% negativa) y la presidenta del Colmed, Izkia Sichel (35% positiva y 33% negativa).

Sebastián Sichel se encuentra en el quinto lugar, pero es el candidato presidencial con mayor evaluación positiva (34% y un 32% negativo). De los otros abanderados le siguen Gabriel Boric (29% positiva, 34% negativo) y Yasna Provoste (23% positivo y 38% negativo).

Sin embargo, la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP reforzó que esto no es lo mismo que adhesión política.

Cabe señalar, por otra parte, que los resultados de la medición anterior pueden no ser totalmente comparables, ya que debido a la pandemia de Covid-19, se utilizó una metodología diferente a la utilizada por más de tres décadas. Además, la vez pasada no se abordó directamente el tema presidencial, si no que se consultó por la evaluación de personajes políticos.

En ese sentido, la mejor evaluada en abril fue Jiles, seguida por Siches, Paris, el excandidato presidencial UDI, Joaquín Lavín, junto al hoy abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. La carta de Apruebo Dignidad, en tanto, contaba con un 15% de valoración positiva, por detrás de todos sus entonces contendores: Ximena Rincón (DC), Heraldo Muñoz (PPD), Daniel Jadue (PC) y Paula Narváez (PS).