“Está en un plano diplomático” y “que vuelva la institucionalidad”: las reacciones de timoneles del PC y PS por nota de protesta de Venezuela

Los timoneles del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, y del PC, Lautaro Carmona, se refirieron este viernes a la nota de protesta que entregó Venezuela a Chile tras condenar la detención “arbitraria” de dos miembros de Vente Venezuela, partido de María Corina Machado, candidata presidencial opositora a Nicolás Maduro.

A propósito de la situación en el país sudamericano, Cancillería emitió este jueves un comunicado llamando a Venezuela a poner “fin al hostigamiento” contra líderes de oposición. Es por eso que el viceministro para América Latina del gobierno de Maduro, Rander Peña, citó al embajador chileno en Caracas, Jaime Gazmuri, para expresarle el malestar por la declaración de la Cancillería.

“Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano”, manifestó Peña a través de su cuenta de X.

Bajo ese marco, y posterior a una reunión de presidentes de partidos de gobierno, junto con la Decé, los representantes respondieron las preguntas de la prensa y abordaron el tema.

Por su parte con un tono crítico, la timonel PS, Paulina Vodanovic, dijo que “las autoridades y las cancillerías tienen una forma de relacionarse que no es a través de los Twitter ni por la presa, volvamos a las vías institucionales. Yo creo que la situación de Venezuela es grave, desde el punto de vista de vulneración delos derechos humanos (...) Hay persecución política, hay personas que hoy día tienen que estar incluso en nuestro país en calidad de refugiados políticos como los exministros del Tribunal Constitucional.

“Por lo tanto que opere la institucional, aquí hay embajadores, hay cancillerías, y entre ellos tienen que resolver los problemas porque cuando uno tiene relaciones con un país, también tiene derecho, probablemente Venezuela, a terminar esas relaciones si lo estima”, agregó precisando a que no se refiere a que Chile debería romper relaciones con el país sudamericano.

Por otro lado, el presidente del PC, declaró: “Yo creo que está en el plano diplomático y lo voy a dejar ahí porque no me toca interferir en esa discusión que yo puedo tener mucha posición tomada, pero por ahora tiene canales que está cursando (...) espero que esto no escale a un nivel que no supere lo que corresponde”.

En ese sentido, considerando la situación del país sudamericano, fue consultado por si mantiene sus dichos de hace dos semanas en que aseguró que “a mucha honra” no todos califican como una dictadura a Venezuela. En la misma interrogante, le preguntaron por su opinión sobre que el gobierno haya tildado de régimen autoritario al país que hoy conduce Nicolás Maduro.

Bajo ese marco, el timonel PC respondió: “Vamos a separar por lo menos una cuestión que supera el matiz entre autoritario y dictadura, pero insisto yo me voy a pronunciar por el tema de Venezuela cuando nosotros para efecto convoquemos a una exposición para el tema internacional para los comunistas”.