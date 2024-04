Felipe Alessandri (RN): “A los que me critican yo les digo, ¿qué han hecho ustedes por su país?

El exalcalde de Santiago Felipe Alessandri (RN) fue uno de los protagonistas de las negociaciones por las elecciones municipales. Primero se le intentó convencer sin éxito de que compitiera por Santiago. Luego sonó como una opción para Vitacura, y más tarde se decantó por postular en las primarias de Chile Vamos a ser candidato a alcalde en Lo Barnechea, después de que Cristóbal Lira anunciara que no repostulará. Por lo mismo, es que el vaivén de sondeos provocó que surgieran críticas en su contra.

¿Por qué quiere ser candidato por Lo Barnechea?

Yo había dicho que no iba a ir a ninguna parte de candidato a alcalde porque estaba contento en mi trabajo. En eso hubo varias cosas. La muerte del Presidente Piñera me marcó bastante, porque para mi cumpleaños me llamó, entonces me dice: “Esperemos que su liderazgo municipal, y lo que aprendió durante su trayectoria no quede ahí”. Sin decirme municipio. Pasó lo que pasó, luego de eso distintos líderes de mi sector dijeron que había que poner los liderazgos a disposición. Me llaman de RN y me piden que asuma el desafío por Lo Barnechea, y en forma seguida me llamó el alcalde Lira que me dice: “Yo acabo de pedir primarias. No tengo ningún candidato, sino que quiero que los vecinos escojan a su próximo alcalde o alcaldesa”. En ese sentido yo vivo en Lo Barnechea hace 20 años. Me eduqué aquí. Mi señora trabaja acá, mis niños van a un colegio acá. Y, en ese sentido, qué orgullo poder servir a la comuna donde uno hace gran parte de su vida.

¿Cuáles son sus propuestas?

A mí lo que me gusta más que ser un referente político a nivel nacional, que no pretendo serlo, sino lo que me gusta es el modelo de gestión. Pensar la ciudad desde arriba. Empaparse de los dolores de la comuna y solucionarlos. Por ejemplo, el tema de la seguridad es transversal y Lo Barnechea es una comuna que es como un Chile chico. Con realidades distintas. Tienes todas las clases sociales. Es una comuna superdiversa. Mi propuesta es que el alcalde Lira lo ha hecho muy bien y la comuna va en un camino ascendente en materia de tecnología, de sustentabilidad, en materia de educación, de naturaleza. Lo que falta ahora es llevarla al siguiente paso, hacerla una comuna referente a nivel nacional, que sea un ejemplo para todos los municipios y pensar más allá y llevarla a ser un referente de Latinoamérica.

¿Por qué va a una comuna que es considerada como una “sandía calada”? Ahí no hay mayor desafío para la derecha, pues saldrán elegidos.

A mí nadie me puede criticar. Veamos mi historial, todos los que critican yo les digo bueno, ¿y qué han hecho ustedes por su país? Yo fui ocho años concejal. Recuerden lo que me costó llegar a la alcaldía. Dejé a Joaquín Lavín en el camino y después le gané a Carolina Tohá. Estuve cuatro años y medio. Con estallido social y pandemia de por medio. ¿Por qué Lo Barnechea? Quiero servir a la comuna donde vivo, donde hago gran parte de mi vida. Tengo la experiencia para llevarlo a otro nivel. Muchos me decían que la proyección que podía tener en Santiago podía saltar al siguiente cargo. Pero yo no quiero saltar al siguiente cargo. Me gusta ser un buen alcalde.

Pero se trata de ayudar al sector a recuperar una comuna de manos de la izquierda.

Pero es que vimos las encuestas y vemos a gente como Mario Desbordes que tiene opciones de salir. A Sebastián Sichel que tiene opciones de salir, y por supuesto el concejal Juan Mena (...). Entonces, hay cartas competitivas para la capital.

El exalcalde Felipe Alessandri (RN). FOTO:SEBATIAN BROGCA/AGENCIA UNO

Usted dijo en un principio que le interesaba Vitacura. ¿No es poco serio querer competir por cualquier parte? A usted se le acusa de “turismo electoral”.

Más que eso, a mí en algún momento de mi partido me preguntaron si estuviera disponible de Huechuraba, Recoleta e inclusivo Vitacura. Pero finalmente fuimos con el comité electoral de RN y había candidatos en dicha comuna. Entonces, yo había tomado la decisión de no ir, hasta que el alcalde Lira anuncia que por razones personales él no continúa y ahí esperamos tomar la posta y seguir por su línea.

El candidato Carlos Ward (UDI) dice que él juega de local y que vive en la comuna. ¿Por qué debieran elegirlo a usted y no a él?

Tuve una reunión con él. Tengo semejanzas. Los dos vivimos en la comuna y hacemos nuestra vida acá. Así que la localía se la disputo plenamente (...). Lo que sí no me canso de repetir que uno no puede improvisar en esta materia. Los municipios por sí son complejos de administrar y, en ese sentido, mi paso por un transatlántico como Santiago, es un buen ejemplo de que puedo administrar y tomar la posta del alcalde Lira.

El exalcalde Felipe Guevara (RN) ha sido investigado y tiene cuestionamientos en temas de probidad. Es de su partido. ¿Va a tomar distancia de él?

Yo era alcalde de Santiago cuando él era alcalde de Lo Barnechea. Me tocó trabajar con él cuando era intendente, un tiempo acotado. No tuve mayor vínculo con la municipalidad en su época. El detalle no lo tengo. Entiendo que si hubo hechos que están reñidos con la legalidad tendrán que ser investigados a fondo. En eso no tengo un doble discurso. Si hay un hecho reñido con la legalidad, que se investigue y caiga quien caiga, venga de donde venga.

¿Espera que lo apoye el alcalde Lira? Él es militante UDI y ese partido aspira a mantener el cupo.

Más que contar con el apoyo yo le agradezco que, a diferencia de lo que ocurrió en Las Condes cuando Joaquín Lavín ungió a Daniela Peñaloza, o ahora en Providencia, que Evelyn Matthei se ha inclinado por Jaime Bellolio. Yo creo que las primarias son un muy buen mecanismo para destrabar quién es el alcalde. El alcalde Lira, cuando se despide, dice que él no tiene un candidato. Y en la reunión que tuvimos con Carlos Ward, nos vuelve a repetir que él no tiene un candidato.