Francisco Vidal por Natalia Piergentili: “Evidentemente está en una situación bien compleja”

Francisco Vidal, presidente del Directorio de TVN y uno de los 30 integrantes de la Comisión Política del Partido por la Democracia (PPD), calificó de “compleja” la posición de la expresidenta y actual vicepresidenta de la tienda oficialista, Natalia Piergentili, luego que ella reconociera que las transferencias que recibió de la firma de lobby de Pablo Zalaquett se relacionan a un “asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora” del exalcalde de La Florida y Santiago.

En entrevista matinal con radio Pauta este lunes, se le consultó a Vidal, qué tan grave es esa situación, al considerar que entregó una boleta a Zalaquett por labores a un tercero.

“Es una situación complicada, sin duda, pero yo por lo menos pienso que, y ella lo ha dicho, que en la reunión de hoy día de la Comisión Política del PPD, ella va a explicar su situación. Y mientras yo no conozca su explicación, no puedo emitir juicio. Es una cosa elemental”, planteó el exvocero de gobierno.

“Antes de emitir un juicio, no lo quiero emitir a partir de sus declaraciones a los medios. Lo quiero emitir una vez que yo la escuche personalmente. Y que yo le pregunte o que otros le pregunten, que despejar todas las dudas. Pero, me parece esencial escuchar a la persona que evidentemente está en una situación muy compleja”, aseguró.

Consultado por eventuales sanciones, Vidal insistió en que el partido debe escuchar a Piergentili.

PPD escuchará a Natalia Pergentili este lunes

“En los partidos hay régimen, por así decirlo, de disciplina. Está, el tema del Tribunal Supremo. Hay una escala de cosas, como en todos los partidos de acuerdo a la ley. Pero yo insisto, creo que más allá de las declaraciones de Natalia Pergentili, para mí es fundamental escucharla”, dijo.

Francisco Vidal reconoció como “complicado” lo que la opinión pública pueda entender desde las afirmaciones que hizo la vicepresidenta del PPD, tras un reportaje publicado por Ciper Chile, donde se daba cuenta de la existencia de pagos por parte de la sociedad “Asesorías, Inversiones e Importaciones PZ”.

“El tema de la asesoría a un dirigente gremial, el tema del pago a través de un tercero, el pago a través de un tercero que es Pablo Zalaquett, pero por definición, yo en la vida, quiero escucharla, porque ella ha dicho que hoy día lo va a explicar, lo va a explicar a su comunidad política más cercana, que es su partido, del cual fue presidenta durante dos años, y hoy día es vicepresidenta”, manifestó el dirigente PPD.

Por otro lado, Vidal lamentó la forma en que afectan la imagen de los partidos y la política la asistencia de los ministros al departamento de Zalaquett y el tema particular de Natalia Pergentili.

“Obviamente que no ayudan a enfrentar el principal problema político que tiene Chile, que es que en 1990, el 11 de marzo, la confianza en los partidos estaba en el 46%. La gente se olvida de ese dato, 46%. Hoy día estamos en el 2. Todas estas cosas ayudan, no sé si a mantenerse en el 2 o bajar al menos 2. Esa es la gravedad”, advirtió

“No se me ocurriría ir a una reunión al departamento de una persona cuya actividad es el lobby”

Sobre los encuentros con empresarios en la casa de Zalaquett en que participaron ministros, Vidal sostuvo que los secretarios de Estado que asistieron a esas citas erraron en haber concurrido y opinó que la administración de Gabriel Boric tardó en responder adecuadamente a la polémica.

“Yo fui ministro antes de la Ley del Lobby, pero a mí no se me ocurriría ir a una reunión a un departamento, a una casa privada, sin saber primero quiénes son los que están. Segundo, no se me ocurriría ir a una reunión al departamento de una persona cuya actividad es el lobby. Tres, creo que el gobierno se demoró en reaccionar. Creo que esta oscilación de ocho, nueve, 10 días, no, no es correcta. Creo que hubiera sido mucho más sencillo 48 horas y punto”, señaló.