Gobierno endurece cuestionamiento por declaración de constituyentes que llaman a desconocer acuerdo del 15/N: “Que algunos quieran engañar al pueblo (...) es un acto de poco aprecio a la democracia”

El pasado martes 8 de junio, 34 constituyentes electos articulados en la “Vocería de los Pueblos”, presentaron a través de Zoom seis garantías democráticas para el desarrollo de la Convención Constitucional, junto con asegurar que esta no se debe regir por las normas emanadas del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019.

Una declaración fue calificada como “Antidemocrático”, “totalitario” e “inaceptable” por personeros de Chile Vamos, candidatos presidenciales entre ellos.

Al respecto, mientras constituyentes del Frente Amplio como Beatriz Sánchez y Fernando Atria desdramatizan la modificación de reglas, y Gabriel Boric defiende el acuerdo firmado por el Congreso; desde el gobierno endurecieron las críticas a quienes buscan modificar el marco de trabajo que se eligió para la convención constitucional.

En esta línea, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, expresó que “Faltar a esas reglas es poco democrático. Es decirle a los votantes que participaron de la convocatoria electoral, que han sido engañados, que esas reglas ya no son. Obviamente eso no puede ocurrir”.

“Esta convención tiene bordes, como han dicho la presidenta del Senado y otros constituyentes. Nosotros como gobierno tenemos el rol de garantizar la independencia de la convención, pero también proveer apoyo técnico y logístico. Entonces, que algunos quieran engañar al pueblo, cambiado las reglas que eligió la inmensa mayoría del país y que ya no valen. Es un acto de poco aprecio a la democracia”, continuó.

Mencionando el qúorum de 2/3 y los plazos del proceso constituyente, recordó que hay directrices que -según el acuerdo del plebiscito- se deben mantener, tales como mantener a Chile como una república democrática y los tratados ratificados por el Congreso.

“El intento de algunos de traicionar la voluntad del pueblo, simplemente no parece adecuado. Pero como hemos visto, son muchas las voces democráticas que han salido a decir que por supuesto que en esta convención debe primar el diálogo y renovar el pacto social. (...) Pedimos respetar las reglas por aprecio a la democracia y por convivencia”, añadió Bellolio.

Consultado por los dichos del alcalde reelecto y candidato a la presidencia, Daniel Jadue (PC), -a juicio de quien “Tenemos que decidir ¿Es este un proceso constituyente y soberano? ¿O es este un proceso limitado y acotado y mandatado por el Congreso? El Congreso es una de las instituciones que tiene menos prestigio y menos legitimidad en nuestro país, por lo tanto, yo pediría que nadie tratara de apropiarse de un proceso que partió con el pueblo”- el vocero de gobierno expresó que “no son de extrañar considerando que estuvo en contra del acuerdo”.

“Intentaron boicotear el acuerdo, intentaron cambiar las reglas y después se sumaron a ellas. Bienvenido que se sumen a la lógica democrática y no contra la institucionalidad”, dijo el ministro Bellolio.

“Pensar que los chilenos son ignorantes, me parece una falta de respeto tremenda. Por eso, no extraña que quienes no quisieron ese acuerdo, que votaron en contra, quieran desconocerlo. Esa es la vía no institucional, la vía de la polarización, la vía de la imposición”, concluyó.

Una crítica con la que coincide Mario Desbordes, candidato de Renovación Nacional en las primarias presidenciales de Chile Vamos. “Lamento las palabras del candidato presidencial Daniel Jadue, coinciden en todo caso con lo que sucedió con el Partido Comunista. El PC votó en contra el acuerdo del 15 de noviembre, no participó del acuerdo, se restó del acuerdo”.

“Si la convención constitucional llega a vulnerar el acuerdo del 15 de noviembre, se transforma en una convención espúrea, una convención constitucional que desde ese mismo minuto, deja de tener legitimidad. Hago un llamado a respetar el acuerdo y hago un llamado a tratar de construir consensos y no torpedear la convención”, dijo Desbordes.