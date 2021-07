Jadue, tras la derrota: “Para la próxima vez, sea quien sea el candidato, espero que la izquierda lo asuma antes y se mantenga unida”

“Una izquierda que no logra movilizar al pueblo que quiere representar no tiene que gobernar”.

Esta fue una de las reflexiones con que Daniel Jadue abrió el programa “Sin maquillaje” que todos los jueves transmite por streaming junto con César Abu-eid.

El derrotado candidato comunista se refirió extensamente a las razones de la victoria del frenteamplista Gabriel Boric, así como a su futuro político inmediato y sus planes para el largo plazo. En ese punto, no descartó -en una respuesta amplia- intentar una segunda carrera a La Moneda. “Voy a estar donde el pueblo me mandate”, dijo.

Jadue manifestó primero que el suyo “es el mejor resultado que un candidato de izquierda real ha obtenido en Chile”. Se refirió así a los 693 mil votos que recibió el domingo y que lo convirtieron en la carta PC más votada de la historia.

Sin embargo, también señaló que “para la próxima vez, sea quien sea el candidato, espero que la izquierda lo asuma mucho tiempo antes y se mantenga unida”.

“El pueblo no se imagina que en abril del próximo año el sueldo mínimo iba a subir de los 300 y tanto a los 380 y muchos se dejaron llevar por la caricatura”, aseveró al comentar el porqué de su derrota.

“Los votos que sacamos nos dejan en una posición muy destacada para pensar una candidatura de izquierda en el futuro”, agregó. Aunque también dijo que “la izquierda no alcanzó a darse cuenta de la posibilidad que tenía, el pueblo tampoco alcanzó ni nosotros a trabajar con ellos”.

“Habríamos tenido que partir mucho antes, de tal manera de haber podido recorrer el país completo”, sostuvo.

El alcalde relató que el lunes, al día después de la elección, se levantó a las 6 am para ir a la municipalidad de Recoleta, y que es ahí donde pretende mantenerse. “Yo ya tengo para los próximos meses una cantidad de iniciativas populares que van aparecer en Recoleta que van a correr el cerco de lo posible de nuevo”, dijo. “Esto está empezando y la izquierda puede gobernar este país”.

El excandidato planteó como uno de los factores que pudo haber repercutido en el resultado que “el PS yo creo que ya participó en la primaria, algunos por nosotros y otros por Gabriel. Se dividieron”.

“Si nos convencemos que hubo incidencia en las primarias, tendremos que pensar en ir directo a primera vuelta en el futuro”, añadió.

Analizando más en detalle el resultado del domingo, Jadue dijo “me sorprende que en Las Condes Gabriel haya sacado más votos que Lavín”, cuestión que repitió unos minutos después, agregando que había ocurrido lo mismo en Vitacura. Sin embargo, los datos del Servel refutan esa información: en ambas comunas el militante UDI superó ampliamente al diputado.

Por último, le consultaron por las críticas a su personalidad y si ésta habrá influido en el resultado. “Si es que alguien me dice tienes que dejar de ser tú para llegar a la Presidencia me parecía muy difícil”, respondió. “No les puedo asegurar que yo no me siga enojando por la infamia, las mentiras”.

Daniel Jadue este miércoles durante el programa de streaming “Sin maquillaje”.

Su futuro

Respecto de sus próximos pasos, Jadue dijo que “me voy a reunir con todos los comandos en los próximos días y voy a volver a recorrer Chile”. Y descartó incorporarse a la primera línea del comando de Boric. “Yo en campaña voy a asumir mi rol como alcalde de Recoleta, seré el jefe de comando en esta comuna y voy a tratar que toda la gente que me apoyó, apoyen a Gabriel. Espero que él gane”, aseguró.

“He tenido diferencias bien importantes con Gabriel, pero nosotros como buenos comunistas nos preocuparemos de incidir en el programa”, aseveró, al hablar sobre los próximos pasos del PC.

“Yo espero que si el programa empieza a no cumplirse, espero que en esta oportunidad nosotros tengamos toda la voluntad para decir ‘ya no’”, dijo Jadue, rememorando lo ocurrido con el gobierno de Michelle Bachelet.

“Yo no gané, nosotros vamos a hacer propuestas y es el candidato el que tiene que evaluar (sobre programa)”, añadió.

“Lo más importante es que gracias a nuestra campaña todo el mapa político se desplazó hacia la izquierda”, concluyó.

¿Dónde estará a futuro? “Voy a estar donde el pueblo me mandate”, dijo, y aunque no descartó una futura carrera presidencial, destacó que no existe “ninguna posibilidad de que yo ocupe un ministerio en el (eventual) gobierno de Gabriel (Boric). Esos cargos los mandata el Presidente y para eso hay que tener confianza (...) ser ministro no sería un mandato del pueblo”.

“Yo no me muevo de Recoleta, salvo que el pueblo de Chile me mande”, sustuvo.

Convención Constituyente y próximo período presidencial

Sin embargo, consultado sobre la discusión que se está dando actualmente al interior de la Convención Constituyente, Jadue destacó estar “expectante” debido a que la elección presidencial programada para 2025 “podría adelantarse”. “Hace pocos días el senador (PRO Alejandro) Guillier anunció un proyecto de ley para acortar a dos años el próximo período presidencial, en virtud de la posibilidad de que la Constituyente cambie las reglas”

Agregó que “¿Y si la Constituyente decide cambiar el sistema presidencial por un sistema semi presidencial o semi parlamentario? ¿Y si decide cambiar el Parlamento, y en vez de ser bicameral es unicameral?, y esto se somete a votación en el plebiscito de salida y se aprueba. ¿Vamos a esperar ocho años para terminar con un Congreso bicameral y que la Constitución se pueda llevar a la realidad o vamos a tener que poner en la Constitución un artículo transitorio que diga ‘si esta Constitución se Aprueba, convóquese a elecciones anticipadas presidenciales y legislativas?, para comenzar a funcionar con un gobierno de esas características”.