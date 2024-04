Jaime Bellolio y posible primaria municipal de Chile Vamos en Providencia: “Lo clave es que haya unidad”

El exministro Jaime Bellolio (UDI) se refirió la mañana de este lunes a la posibilidad de enfrentarse en primarias a candidatos de Chile Vamos en Providencia, de cara los comicios municipales de octubre de este año.

Es que este sábado, en la derecha se ratificó en los consejos generales la validación del pacto de Chile Vamos, en que la UDI, RN y Evópoli irán juntos, lo que implica que las tres colectividades realizarán primarias en ciertas comunas, las cuales se inscribirán para el plazo impuesto por el Servel, que vence este miércoles 10 de abril por la noche. El Partido Republicano correrá por fuera.

En Providencia la discusión quedó abierta, luego de que la jefa comunal Evelyn Matthei (UDI) anunciara la semana pasada que no repostulará. En su diseño, que viene manejando hace semanas, está que el sucesor sea el exministro vocero de gobierno de Sebastián Piñera, lo que fue confirmado por el gremialismo el fin de semana.

Sin embargo, RN -según conversaciones en el consejo general del sábado- apuesta a competir con Nicolás Monckeberg o Cristián Monckeberg.

En diálogo con Radio Duna esta mañana, Bellolio señaló: “Renovación Nacional ha dicho que todavía no tiene definido si va a presentar un candidato, pero hay dos personas que han mostrado disposición. Entonces vamos a ver si finalmente ocurre la inscripción de la primaria”.

“A mí me pasa que para la oposición hay hoy día una oportunidad muy importante de presentarse en distintas partes de Chile. La última elección municipal no fue muy mal. Sacamos alrededor de 100 municipios de 345, sacamos alrededor del 22%, y por lo mismo es que ahora tenemos la obligación de presentarlo en unidad. Y si la fórmula para presentar candidatos en unidad es una primaria, obviamente bienvenida sea”, expresó.

Consultado si preferiría no competir en primarias, el ex secretario de Estado planteó que “la verdad es que lo que quiero es obviamente ponerme a trabajar. Y si hay una primaria es un mecanismo que adelanta los tiempos de las campañas, pero lo clave es que haya unidad”.

En ese sentido, apuntó que “en que Providencia es de esas comunas en las cuales no podemos ir divididos, sino que hay que presentar una candidatura de unidad”.

Es que de acuerdo a su análisis, la disputa por la comuna que hoy encabeza Matthei no es “carrera corrida” para la derecha. “En absoluto. La comuna de Providencia es una comuna que es bien diversa en términos generacionales, en términos de pensamiento político (...) por lo mismo es que hay que presentar una alternativa de unidad. Y a mí me interesa otra cosa, que es presentar una alternativa que incluya, porque Providencia es una comuna en donde se da algo que es bien notable, que a pesar de esa diversidad, que podría ser conflicto, en este caso no es conflicto, es más bien paz”.

Bellolio también abordó lo sucedido en Las Condes con la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), que tampoco irá a la reelección, luego de una serie de situaciones que complicaron su repostulación.

“No me gusta que las primeras disputas de parte de la centro-derecha hayan sido en torno a qué es lo que pasaba en Las Condes”, dijo, ya que a su juicio “tenemos 100 comunas hoy día en manos de la oposición y no hay ninguna discusión”.

“Y hay otras, muchísimas más en las cuales uno podría ir a fijar esa atención. Sin embargo, es evidente que Las Condes es una plataforma también comunicacional, política, y creo que la solución que termina implementándose es la mejor fórmula. No me gustó cómo se hizo y creo que fue innecesaria la atención que allí se generó, pero creo que es la fórmula más correcta”, sostuvo.