Janett Fernández (independiente) precandidata en La Florida: “El candidato de Carter no tiene identidad propia, está inventado”

La exsecretaria de la Corporación Municipal de La Florida, Janett Fernández, en un momento fue cercana al alcalde Rodolfo Carter, pero hoy se encuentra del otro lado y competirá contra su candidato, Daniel Reyes.

¿Por qué le gustaría ser alcaldesa?

Nunca me lo hubiese imaginado. Esto se genera porque, además de las ganas por el servicio público, dice relación con que el alcalde no puede ir a la reelección, y me puse a pensar y la misma comunidad me decía: “¿Por qué no sigue usted? Usted es la que está al lado de él, la que hace las cosas, que está en terreno y con la gente”. Y me empecé a dar cuenta de que sí había una fidelización y cariño, pero ya de actora política. Y fue el año pasado cuando dije ¿por qué no? Yo soy la que ha estado detrás apoyando todo, sé cómo se maneja un municipio, la experiencia en las distintas áreas. Estoy preparada para este desafío.

¿Cuáles son sus propuestas?

Primero el tema de seguridad. Hay cámaras, pero falta el trabajo barrial e integrar todo esto. Porque no está integrado con Carabineros. En tu barrio está lleno de cámaras, pero no está integrado a un nivel central, ni una central de seguridad ciudadana, o el municipio, ni con Carabineros, finalmente es un esfuerzo que se está perdiendo. Se ha invertido harto en materia de seguridad, pero qué sacamos si no está integrado. No es eficiente. Las Condes lo tiene y funciona todo integrado.

¿Cómo ha visto la gestión del actual alcalde Carter?

Hay una base que si no se toca, y se mantiene, nadie podría cuestionarla. Por ejemplo, todos los temas de inversión o de seguridad, además de beneficios sociales como el gas y cajas de mercadería. Cosas que son supervaloradas. Eso se tiene que mantener. Pero la diferencia que quiero generar es la falta de terreno. Tengo ahí una observación, de que la gente pide que la autoridad esté en la calle con ellos. Por último, que pase a saludarlos y preguntar cómo están. Si bien el alcalde está bien evaluado, pero quieren que se acerque más al terreno. Se echa de menos la presencia en terreno, que es lo que yo marco en mi campaña que se llama “Presencia 24/7″.

¿Le parece correcto que Carter apoye abiertamente a un candidato?

Es un hilo superdelgado. Sabemos que él (Carter) se maneja bien comunicacionalmente, lo hace después del horario que hace unas once en su casa con el candidato, y después al candidato lo sube a sus redes. Sabe lo que está haciendo. Me hubiese gustado que él estuviera más ajeno. Esta es una gestión de la que yo fui parte de la construcción de ella. ¿Pero por qué no se mantuvo más afuera? ¿Por qué no deja que uno corra libre? Y él tiene que salir a potenciar un candidato. ¿Quién va a ser después el alcalde? ¿Rodolfo Carter o Daniel Reyes? ¿Por qué tanto apoyo? Eso quiere decir que el candidato no tiene identidad propia. Yo me doy vuelta en las comunas, la gente me identifica. En mi opinión es que se está inventado. Se le sacó de la oficina, se puso, y se le inventaron cosas y se tiene que poner Carter al lado para potenciarlo. Uno tiene que tener identidad propia.

¿Por qué usted y no Daniel Reyes?

Es importante en la elección de alcalde vivir en la comuna que uno administra. Tienes que conocer los barrios. Yo soy de La Florida y él es de Peñalolén. Segundo, Daniel tiene mucho menos experiencia municipal que yo. Yo fui jefa de Daniel, cuando eres jefe de alguien no quiere decir que sepas más, pero sí tú tienes más experiencia. Él volvió a La Florida, porque yo pedí que volviera a la municipalidad. Yo lo conozco, yo le enseñé. Yo llevo 20 años en esto. Tienes que ser eficiente, esto es peor que ser médico y eso ha sido mi vida.